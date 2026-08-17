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Na Halkidikiju se nastavlja akcija uklanjanja peškira, asura, privatnih suncobrana, ležaljki, stolica i druge opreme koja se ostavlja na plažama i javnim površinama, upozoravaju se turisti iz Srbije.

Ova akcija koju sprovodi Opština Kasandra odnosi se na sve, bez izuzetka, a posetioce su upozorili da svoju opremu ne ostavljaju na plaži preko noći kako bi obezbedili sebi mesto na plaži za naredni dan.

Pre uklanjanja, na mestima na kojima je to predviđeno, oprema se označava obaveštenjima na grčkom, engleskom i jednom slovenskom jeziku, kako bi upozorenje bilo razumljivo i velikom broju turista koji letuju na Kasandri na poluostrvu Halkidiki, prenosi portal Grčka info.

Do sada akcije su sprovedene u letovalištima Mola Kaliva, Nea Skioni, Kalitea, Hanioti, kao i na teritoriji obalnog pojasa između Kriopigija i Polihrona.

Plaža puna turista u Haniotiju Foto: Emna538292/Shutterstock

Iz Opštine najavljuju da će kontrole i uklanjanje opreme biti nastavljeni i na drugim plažama Kasandre.

Važno je znati da se suncobrani, ležaljke i druga oprema koju uklone opštinske službe ne vraćaju vlasnicima. Uklonjene stvari prosleđuju se ovlašćenim sistemima za reciklažu.

- Turistima savetujemo da nakon odlaska sa plaže ponesu svoju opremu sa sobom i da je ne ostavljaju do narednog dana, čak ni ukoliko je reč o plaži na kojoj borave svakodnevno - navode na portalu Grčka info.