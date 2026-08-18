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Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacija o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je za RTS ambasadorka Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka.

Ističe da se naši državljani u svakom trenutku mogu obratiti ambasadi, koja, prema dostupnim podacima, ima informacije o oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji.

Spasilačke ekipe i dalje pokušavaju da pronađu i pomognu povređenima i zatrpanima ispod ruševina posle zemljotresa magnitude 7,7 po Rihterovoj skali, koji je 15. avgusta pogodio Indoneziju. Lokalne vlasti potvrdile su da je na hiljade ljudi raseljeno.

Ambasadorka Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka izjavila je za RTS da ambasada vodi računa o srpskim državljanima i prati sve informacije o posledicama zemljotresa.

"Dani su izuzetno dugi i razumemo da je broj žrtava povećan. Prema poslednjim podacima Regionalnog operativnog komandnog centra za vanredne situacije, 68 ljudi je poginulo. Povećava se i broj povređenih", navodi ambasadorka.

Prema njenim rečima, ambasada do sada nije dobila informaciju da je u zemljotresu u Indoneziji bilo povređenih ili stradalih srpskih državljana, niti su se naši državljani obraćali ambasadi.

"Moguće je da neko boravi na tlu istočne provincije Nusa Tengara, ali nemamo informacije niti podatke koji bi nam ukazali da treba hitno da postupamo u tom slučaju. Indonezija nema informaciju o broju srpskih turista u zemlji, jer ne postoji obaveza da se prijave ambasadi", ističe Golubović-Duboka.

Spasilačke ekipe i dalje raspoređene

Ambasadorka odaje da je, prema podacima ambasade, registrovano oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji, ali da ih ima i više, jer su među njima i sportski radnici, nastavnici na obuci, kao i osobe koje učestvuju u razmeni u oblasti medicinskih nauka i biologije.

"Srpski državljani mogu uvek da nam se obrate za svaku vrstu pomoći i podrške. Turizam je dosta razvijen, a mnoge turističke agencije organizuju putovanja, pa su mesta poput Vijetnama i Filipina popularna za obilazak, bez obzira na udaljenost", navodi ambasadorka.

Podseća da je Indoneziju pogodio najsmrtonosniji i najrazorniji potres od 2022. godine i napominje da su pokrajinska vlada i guverner istočne provincije Nusa Tengara proglasili vanrednu situaciju u trajanju od 90 dana, počev od 15. avgusta, što znači da bi mogla da traje do 13. novembra.

"Proces sanacije i dalje traje, iako stručnjaci kažu da je, tri dana posle ovako razornog zemljotresa, nemoguće očekivati da ima preživelih. Spasilačke ekipe raspoređene su po celom ostrvu. Teško je bilo predvideti ovakvu situaciju, iako je reč o trusnom području", navodi ambasadorka.