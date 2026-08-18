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Univerzitetska dečja klinika "Tiršova 2", koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, biće jedna od najmodernijih bolnica u regionu.

Novi objekat od 11 spratova, prostiraće se na više od 65.000 kvadratnih metara. To je jedna od najvećih investicija države, vredna 15 milijardi dinara.

Direktor Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj dr Siniša Dučić kaže da se raduje kada vidi kako napreduju radovi.

"Moram vam reći da sam baš srećan što ćemo imati prilike da tokom sledeće godine, ja se nadam, pređemo u Tiršovu 2", kaže dr Dučić.

U toj modernoj zgradi, napominje Dučić, biće najsavremeniji aparati, najbolje opremljene bolesničke sobe, operacione sale, dijagnostika.

"Tako da očekujemo medicinu 21. veka u pravom smislu te reči", ističe direktor Univerzitetske dečje klinike u Tiršova.

Deset operacionih sala i najsavremenija dijagnostika

Ustanova koja je nedavno obeležila vek postojanja jedina je u kojoj se, između ostalog, rade transplantacije bubrega kod dece i primenjuje program dijalize, i u kojoj se godišnje leči na hiljade malih pacijenata. U novoj, Tiršovoj 2, radiće se i transplantacija koštane srži.

Tiršova 2 imaće 10 najmodernijih operacionih sala na prvom spratu i zeleni krov na preko 3.000 kvadrata, jednokrevetne sobe uz mogućnost proširenja, više do 300 postelja ukupno.

"Ovde ćemo imati sterilnu sobu – sterilnu sobu za opekotine, sterilnu sobu za lečenje imunokompromitovanih pacijenata, nismo imali tehničke uslove da to uradimo u Tiršovoj 1. Sobe su savremenog koncepta, dijagnostika će biti sva na jednom mestu, veliki broj dnevnih bolnica, mnoge stvari se mogu rešavati da dete ne mora da leži u bolnici", navodi direktor Univerzitetske dečje klinike dr Dučić.

Na Tiršovu 2 čekalo se predugo, ali svi koji učestvuju u realizaciji ovog kapitalnog državnog projekta tvrde da će to biti najsavremenija dečja zdravstvena ustanova. Novoj klinici će moći da se priđe sa tri strane, između ostalogi sa auto-puta, a obezbeđeno je 587 parking mesta.

"Ima nekih 65.500 metara kvadratnih i omogućava kompletno lečenje pacijenata. U ovom momentu su već ulaganja 150 miliona evra u samu zgradu, bez opreme koja treba da bude instalirana, a biće vrhunska, kao što će biti i objekat vrhunski. Na njemu je primenjeno sve što na planeti postoji u ovom momentu", ističe Rade Belaćević iz Ministarstva za javna ulaganja.

Završetak radova do sredine naredne godine

U prizemlju Tiršove 2 biće glavni ulaz, hitan prijem i dnevne bolnice.

"Iznad nas se nalazi još pet spratova plus tehnička etaža, a ispod nas takođe još pet spratova. Trenutno se izvode građevinski, zanatsko-instalaterski radovi. Objekat već polako dobija svoj izgled, fasada se privodi kraju, prostorije su formirane, izvodi se sprovođenje instalacije u zidovima i plafonima, kao i zatvaranje zidova, i pripreme za početak završnih radova zidnih i podnih obloga, spuštenja plafona, postavljanja prozora, vrata", navodi šef gradilišta Tiršova 2 Marko Krsmanović iz SMB gradnje.

Zbog visokih temperatura u prethodnom periodu radovi su bili otežani, dosta se radilo i noću, a u svakom trenutku na gradilištu je oko 300 radnika.

Po potrebi, biće ih i više kako bi se sve završilo bez kašnjenja, do sredine naredne godine.

Iz Tiršove 2 vide se i radovi na rekonstrukciji i proširenju Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj, koja će prvi put od osnivanja, a to je bilo pre više od 100 godina, dobiti potpuno novi izgled.