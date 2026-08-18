Najdeficitarnije su A i nulte krvne grupe, kao i sve ostale krvne grupe sa negativnim Rh faktorom

Slušaj vest

Ponovo stiže apel iz Instituta za transfuziju. Zalihe krvi u Srbiji su na minimumu.Tokom letnjih meseci odziv je tradicionalno manji, a potrebe bolnica ne prestaju - zato su rezerve pojedinih krvnih grupa sada posebno važne.

A koje grupe najviše nedostaju i koliko je alarmantna situacija, za emisiju "Redakcija", otkrio je Nemanja Džodić, Institut za transfuziju krvi.

- Što se tiče stanja, rezerve krvi su na dvodnevnom nivou. Kada je reč o krvnim grupama koje su deficitarne i na minimumu, to su A pozitivna, A negativna, 0 pozitivna, 0 negativna, B negativna i AB negativna. Zato upućujemo apel svim našim sugrađanima koji imaju ove krvne grupe da se u narednim danima, u kontinuitetu, odazovu i dobrovoljno daju krv. Krv mogu dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije, čije je radno vreme od 7 do 19 časova, a subotom od 8 do 15 časova - rekao je Džodić.

Nemanja Džodić - Institut za transfuziju krvi Foto: Kurir Televizija

Poziv građanima da se odazovu

Iz Instituta su uputili apel građanima da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

- Kada je reč o našim mobilnim ekipama i timovima na terenu, građani na sajtu Instituta mogu da vide gde se trenutno nalazimo i gde mogu dobrovoljno da daju krv. Danas je jedna mobilna ekipa u Valjevu, u Domu Crvenog krsta, od 9 do 15 časova. U Beogradu, na Novom Beogradu, ispred Starog Merkatora, nalaziće se naš prepoznatljivi crveni autobus, gde građani mogu da doniraju krv od 9 do 13 časova. Eto, poziv za sve humane ljude dobre volje da dođu i pomognu nekome i možda mu spasu život - apelovao je.

Džodić je objasnio ko može da donira krv i ukazao na osnovne uslove koje građani treba da ispune pre davanja.

- Krv mogu da daju punoletni građani, od 18 do 65 godina. Potrebno je da ponesu ličnu kartu. Ako dolaze u prepodnevnim časovima, preporučuje se lagani obrok oko pola sata pre dobrovoljnog davanja krvi. Naravno, potrebno je da budu dobrog opšteg zdravstvenog stanja, da nemaju prehladu, da ne koriste antibiotike ili određenu terapiju. Jednostavno, važno je da budu zdravi kako bi mogli da pomognu onome kome je život ugrožen - za Kurir televiziju, objasnio je Džodić.

01:28 Krvi ima za samo dva dana! Institut za transfuziju uputio hitan apel - Ove krvne grupe su na minimumu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs