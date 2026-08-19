Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U delu Sajmišta u Novom Sadu uvodi se novi režim parkiranja, kojim će 197 parking-mesta biti obuhvaćeno plavom zonom naplate.

JKP "Parking servis" u Novom Sadu obavestio je građane da će od 20. jula 2026. godine početi primena novog režima i naplata parkiranja u delu Sajmišta.

Na osnovu Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve, u sistem naplate parkiranja uvode se sledeće lokacije:

Hajduk Veljkova ulica, kod Sajma.

Plato na uglu Hajduk Veljkove ulice i Ulice Novosadskog sajma, kod "Vitoroga".

Ulica Novosadskog sajma, od Hajduk Veljkove do Drinske ulice.

Drinska ulica.

Navedene lokacije biće u režimu plave zone naplate parkiranja, sa ukupno 197 parking-mesta. U plavoj zoni vreme parkiranja nije ograničeno, a cena parkiranja za započeti sat iznosi 50 dinara.

Građani koji imaju prebivalište u navedenim ulicama i vozilo u svom vlasništvu imaju pravo na povlašćenu stanarsku parking-kartu po ceni od 300 dinara mesečno, odnosno 3.600 dinara godišnje, a zahtev za njenu izradu već mogu da podnesu.