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Sveštenik Bojan Krstanović apelovao je na vernike da tokom Gospojinskog posta poštuju crkvena pravila i izbegavaju organizovanje manifestacija uz mrsnu hranu, poručivši da tradicija, druženje i okupljanje jesu važni, ali da za sve treba imati meru i poštovati dane posta.

U tekstu, koji je objavio na Fejsbuku, se posebno osvrnuo na odnos tradicije, verskih običaja i brojnih manifestacija koje se tokom leta organizuju širom sela i gradova. 

- Sramota je braćo, sramota i greh. Navlačimo na nas i na naša sela pravedni gnev božiji. U danima posta, posta posvećenog Majci Božijoj, koja nas čuva i štiti od svakog zla, koja nas voli kao svoju decu. U danima ovog blagoslovenog posta da organizujemo manifestacije gde se organizuju razni krkanluci sa mrsnom hranom - napisao je sveštenik Bojan.

Dodao je da sve te događaje i sam podržava.

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- U početku svoje službe nisam to podržavao ali sam uvideo da grešim. Tu se okuplja fin narod, bude lepo druženje, bude veselo, takmičarski duh... Ionako nas u našim selima skoro nema, ne družimo se, udaljili smo se. Takvi događaji dobro dođu da nas malo zbliže, da se vidimo, družimo, okupljamo, borimo. Tu se rađaju nove korisne ideje - smatra otac Bojan.

Međutim, kako istile, treba imati i meru i granicu.

- Događaju odrediti odgovarajući datum ili događaj prilagoditi danu u koji se održava. Nismo Srbi ako nismo pravoslavci, a nismo pravoslavci ako ne slušamo šta Crkva Božija blagosilja. Ja vam ovo, braćo, govorim zbog ljubavi kojom vas ljubim, zbog brige moje prema vama ne mogu da ćutim - navodi sveštenik i dodaje:

- Nije dobro raditi to jer neće na dobro izaći. Nećemo imati blagoslov ni mi, ni naše porodice, ni naša sela. Zmislite sliku: U Gospojinskom postu mrtav pijan peče prase i peva onu poznatu "ja sam Srbin, ja sam pravoslavac..." Nisi ti brate, ni Srbin, ni pravoslavac!

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