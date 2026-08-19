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Između Ugrinovačke, Filipa Višnjića i Zvonka Milenkovića planira se stambeno-poslovni kompleks od oko 27.300 kvadrata, pokazuju dokumenti za rani javni uvid.

Na prostoru između ulica Filipa Višnjića, Zvonka Milenkovića i Ugrinovačke u Zemunu planira se izgradnja novog stambeno-poslovnog kompleksa ukupne bruto razvijene građevinske površine od oko 27.300 metara kvadratnih, pokazuje materijal za rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za ovo područje.

Povod za izradu plana je inicijativa kompanije INKOP NVM iz Beograda, dok je obrađivač planskog dokumenta Urbanistički centar doo.

kurir.rs/ekapija

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