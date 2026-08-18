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Za stotine hiljada građana Srbije stiglo je veliko olakšanje - 18 lekova koji su mnogim pacijentima deo svakodnevne terapije sada su znatno dostupniji.

Država preuzima i do 70 odsto troškova, a za ovu meru iz republičkog budžeta izdvojeno je 3,7 milijardi dinara. Za pojedine pacijente to znači uštedu koja dostiže i 10.000 dinara mesečno.

Iza svake te cifre nalazi se čovek.

Neko ko svakog meseca otvara novčanik i računa koliko mu je ostalo posle terapije. Neko ko brine da li će moći da kupi sve lekove koji su mu potrebni. Neko kome sada značajno manje novca odlazi na lečenje.

Upravo zato ova mera nije samo pitanje cena lekova. Ona je pitanje sigurnosti, dostojanstva i kvaliteta života.

Foto: UKC Niš

"Ovo su lekovi koji spasavaju glavu, spasavaju živote ljudima. Oni produžavaju život i čine ga kvalitetnijim. Za ovo smo se borili , da svaki čovek može da dobije adekvatan lek, da za terapiju potroši što manje novca i da mu više ostane za život, porodicu i ono što mu donosi radost, a ne za obavezu", poručio je direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević.

Najveće olakšanje odnosi se na 16 lekova koji se koriste za sprečavanje i lečenje krvnih ugrušaka. Država preuzima 70 odsto cene, dok pacijent plaća 30 odsto.

Berevin - 782,50- 840,10 dinara

Daxanlo - 782,50 - 840,10 dinara

Eliquis - 183,70 - 1.102 dinara

Pradaxa - 391,30- 840,10 dinara

Risagal - 592,10 dinara

Rivaroksaban SK - 592,10 dinara

Rivarox - 263,50 - 592,10 dinara

Engap - 592,10 dinara

Trombocen - 634,40 dinara

Xanirva - 263,50-592,10 dinara

Xarelto - 592,10 dinara

Xerdoxo - 592,10 dinara

Roteas - 1.108,80 dinara

Roxelana - 592,10 dinara

Rufixalo - 592,10 dinara

Runaplax - 592,10 динара

Foto: Zamrznuti tonovi/Shutterstock

Za dva leka za lečenje srčane slabosti država pokriva 50 odsto cene.

Forxiga (dapagliflozin) - 2.228 dinara i Jardiance (empagliflozin) - 2.228 dinara

Građani su ove terapije ranije plaćali od oko 2.500 do 4.500 dinara, dok je sada doplata znatno niža.

To su terapije koje mnogi pacijenti uzimaju kontinuirano, iz meseca u mesec. Zato svaki dinar manje koji izdvoje za lek znači više novca za hranu, račune, porodicu i svakodnevni život.

Za pacijenta ovo nije samo cena u apoteci.

To je manje strepnje.

Manje odricanja.

Manje brige pred kraj meseca.

I više sigurnosti da terapija neće biti preskočena zato što je skupa.

Za pacijente koji se leče u UKC Niš i sve građane juga Srbije, ova mera ima posebnu težinu, jer lečenje nije završeno izlaskom iz bolnice. Terapija mora da bude dostupna i kod kuće, svakog dana, tokom celog lečenja.

"Kada čovek dođe u UKC Niš, naša briga ne prestaje kada izađe iz bolnice. Pacijent mora da ima mogućnost da nastavi svoje lečenje i da dobije terapiju koja mu je potrebna. Važno je da niko ne bude prinuđen da bira između leka i drugih osnovnih potreba", poručuje Lazarević.

Jer zdravlje ne sme da bude luksuz.

A kada država preuzme veliki deo troška za lek koji čoveku čuva zdravlje i život, korist ne oseća samo jedan pacijent.

Oseća je cela porodica.