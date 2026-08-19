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Posle kratkotrajnog osveženja, Srbiju već od četvrtka očekuje novi i snažan toplotni talas, uz temperature koje će lokalno dostizati i do 42 stepena. Meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature, tropske noći i nedostatak padavina dodatno povećati opasnost od požara, dok se značajnije zahlađenje za sada ne očekuje pre kraja septembra.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područje Srbije na jak toplotni talas.

Srbiju čeka novi toplotni talas Foto: Marko Karović

- Nakon prolaznog osveženja već od danas sledi osetniji porast temperature, pa se u periodu od četvrtka (20.08.) do utorka (25.08.) očekuje jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno i oko 42 - navodi RHMZ.

Ekstremni uslovi za širenje požara

Kratkotrajna promena vremena koju je pratila prolazna kiša i umeren do jak severozapadni vetar, privremeno je stvorila povoljnije meteorološke uslove za gašenje požara.

Ekstremni uslovi za širenje požara Foto: UVS Kragujevac

- Međutim, već sa uspostavljanjem novog toplotnog talasa, uz južni i jugozapadni vetar, uslovi će se značajno pogoršati. Vetar će u četvrtak (20.08.) biti pojačan u košavskom području i na planinama, a od subote (22.08.) i u ostalim delovima Srbije. Uz to, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom - upozorava RHMZ.

U periodu od četvrtka do utorka (20 - 25.08.) maksimalne temperature kretaće se od 35 do 38 stepeni.

- Od srede (19.08.) pretežno sunčano uz porast temperature. Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova - dodaje se.

Još jedan jak tropski talas

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, istakao je za Kurir da Srbija ulazi u još jedan jak tropski talas.

- U roku do dva dana temperatura će porasti za skoro 15 stepeni, u četvrtak će maksimalna temperatura u Beogradu biti 38 stepeni, s tim što sada neće biti toliko vetra zbog toga će vrućina biti još nepodnošljivija - kaže Ristić.

meteorolog Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima toplotni talas trajaće nedelju dana, a maksimalne temperature će se kretati između 35 i 40 stepeni.

- Temprature će ići i do 42 u Ćupriji, Leskovcu, Smederevskoj Palanci... Centar vrelog vazduha je u južnoj Srbiji. Imaćemo i tropske noći, neće biti ni oblaka, UV zračenje će biti visoko, biće sparno - kaže on.

Zahlađenje tek krajem septembra

Pad temperature očekuje se 26. avgusta.

- Modeli još uvek ne pokazuju neko jače i bitnije zahlađenje koje bi napravilo prekretnicu između leta i jeseni. Čak i nakon 26. avguista može se desiti da temprature budu iznad 35 stepeni. Jače zahlađenje možemo očekivati tek krajem septembra - kaže Ristić za Kurir.