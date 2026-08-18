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Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKCS-a u Višegradskoj prolazi kroz veliku rekonstrukciju, ali ni tokom radova nije smanjila obim posla.

Direktor Klinike Aleksandar Stefanović rekao je za RTS da se radovi odvijaju po planu i da bi prva faza trebalo da bude završena do kraja oktobra ili u novembru.

Direktor Klinike Aleksandar Stefanović rekao je da klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Višegradskoj, osnovana pre više od jednog veka, nikada nije zatvorila svoja vrata, čak ni tokom ratova, bombardovanja, zemljotresa i pandemije.

"Trenutno je u toku adaptacija zgrade iz šezdesetih godina, a prva faza radova trebalo bi da bude završena do kraja oktobra ili u novembru. Sve ide po planu, i nadaju se i oni da će i prva faza biti završena negde do kraja oktobra, novembra", naveo je Stefanović.

Radovi obuhvataju polovinu klinike, 13.000 od ukupno 26.000 kvadratnih metara. Renoviraju se, između ostalog, odeljenja za trudnice i porodilje, prijemno odeljenje, intenzivna nega i prostor za vantelesnu oplodnju.

Druga faza radova

Stefanović je istakao da će druga faza biti još zahtevnija zbog radova u najvažnijim delovima klinike.

"Druga faza će biti možda čak i izazovnija, jer će se zatvoriti sadašnji čitav operacioni blok, zatvoriće se porodilište. Ne u smislu rada, nego zatvoriće se prostor koji sada koristimo za to", objasnio je Stefanović.

Klinika je pasarelom povezana sa novom zgradom UKCS-a, gde već koristi dve operacione sale i prostor za vantelesnu oplodnju.

Posle rekonstrukcije dobiće nove operacione sale, veće prostorne kapacitete i savremenu opremu.

Rekonstrukcija ne utiče na posao

Uprkos radovima i tome što se trenutno koristi polovina prostora, obim posla nije smanjen.

"Imali smo 13 porođaja tokom 24 sata, a 2.400 porođaja od početka godine. Gledao sam podatke za prošlu godinu, to je apsolutno isto kao prošle godine", rekao je Stefanović.

Dodao je da je od početka godine obavljeno više od 5.000 operacija i preko 20.000 ambulantnih pregleda.

U Višegradskoj nastavljaju da rade i banka reproduktivnih ćelija i Nacionalni centar za onkofertilitet. Stefanović je naveo da je kroz konzilijum Centra prošlo više od 2.000 pacijenata.

"Puno takvih pacijenata ima, ali puno ima i lečenih i izlečenih, i puno ima i beba iz takvih slučajeva", zaključio je Stefanović.