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U vremenu kada se imovina najčešće čuva za porodicu, jedan čovek odlučio je da porodičnu dedovinu podeli sa onima kojima je najpotrebnija. Od zapuštenog imanja nastalo je besplatno utočište za decu sa autizmom, a iza svega stoji priča o porodici, humanosti i velikoj želji da se osobama sa razvojnim smetnjama pruži više podrške i razumevanja.

U selu Venčane, opština Aranđelovac, srpski glumac Mikica Petronijević je svoju dedovinu obnovio i pretvorio u imanje koje besplatno pruža sadržaje, prostor i radionice deci i osobama sa autizmom.

Od dedovine napravio inkluzivni kamp

Kako se navodi na Tiktok stranici "ljudskidobro", priča počinje za vreme korone, kada je bilo jako teško objasniti osobama sa autizmom da je zabranjeno izlaziti napolje.

Mikica Petronijević sa sinom Foto: TikTok/ljudskidobro

Mikica je zato doneo odluku da svog sina sa autizmom odvede u selo, u porodičnu kuću svog dede, gde će imati slobodu i biti okružen prirodom.

Onda mu pada na pamet: zašto ne bi pored njegovog sina Mihaila to bilo utočište i za drugu decu, kojoj je potrebno mesto prihvatanja njihove različitosti?

I tada se rodila ideja da od dedovine naprave inkluzivni kamp, zajedno sa sinom koji je u celoj ovoj priči postao njegova desna ruka.

Mikica je od dedovine napravio inkluzivni kamp Foto: TikTok/ljudskidobro

Imanje je nakon smrti roditelja zaraslo u korov, pa je moralo ozbiljno zavrnuti rukave, i Mikici kreću da priskaču ljudi u pomoć i fizikališu oko kampa bez ikakve naknade.

Uz njihovu pomoć, nakon godinu dana radova, kamp otvara svoja vrata za decu sa autizmom koja dobijaju jedno od retkih mesta ovog tipa u regionu, i to potpuno besplatno.

Udruženje "Svici u mraku"

Ljudima u selu je bilo teško da razumeju šta je zamisao i zašto bi to neko radio za džabe. Mnogi od njih nisu znali ni šta je autizam. I tada je Mikica shvatio da pored izgradnje centra, mora raditi na edukaciji na temu osoba sa autizmom i razvojnim smetnjama, navodi stranica "ljudskidobro".

Foto: TikTok/ljudskidobro

Mikica osniva udruženje "Svici u mraku" i pokreće humanitarni karavan, u okviru koga sa prijateljima putuje po Srbiji, igra predstave, promovišu knjige i likovne izložbe kako bi podigao svest društvene zajednice i prikupio sredstva za rad.

Potom se u septembru iste godine upušta u pešačenje do Hilandara, dugo 820 kilometara.

A kod Uranopolisa mu se priključuje sin Mihailo i stižu do Svete Gore, a nakon ovoga nastavljaju sa brojnim sportsko-humanitarnim izazovima kako bi privukli pažnju, podršku i donacije za kamp, koji je otvoren za decu 6 meseci godišnje.

Ovako možete pomoći: Doniranjem sredstava na račune: Dinarski račun: 265-3300310011575-11 Za uplate iz inostranstva: IBAN: RS35 2651 0000 0087 6488 63

SWIFT CODE: RZBSRSBG

1/5 Vidi galeriju Mikica je od dedovine napravio inkluzivni kamp Foto: TikTok/ljudskidobro

Kapacitet kampa je 15 polaznika, a pored smeštaja i raznog dodatnog sadržaja, napravili su defektološki letnjikovac od 70 kvadrata gde se u svim uslovima mogu realizovati sve aktivnosti.

A sve to finansiraju na mišiće, to jest iz svog džepa i po koju donaciju koja dolazi s vremena na vreme.

Kamp je potpuno prazan

Ali ovog meseca je, nažalost, kamp finansijski presušio i potpuno je prazan, i zato im pomoć treba više nego ikad.

Donacijom možete podržati "Sviće u mraku", ili pomoći u vidu donacijom građevinskog materijala, sredstava za ličnu higijenu i drugih potrepština, a takođe ih možete podržati i volonterskim radom ukoliko ste defektolog, vaspitač, medicinski radnik, negovatelj, socijalni radnik ili građevinski radnik.