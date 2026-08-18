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Dugogodišnji sabrat i iguman Manastira Rače, arhimandrit Sava Ristić, upokojio se 16. avgusta, u 88. godini života. U Manastiru Rači proveo je više od šest decenija, a poslednje godine života većim delom je služio u manastirskom metohu na Tari, posvećenom Svim Srpskim Svetiteljima.

- Na dan upokojenja, nakon liturgije i Svetog Pričešća, arhimandrit Sava je vreme provodio u razgovoru sa vernim narodom i gostima. U večernjim satima osetio je slabost, a nakon nekoliko časova je preminuo - navodi se u saopštenju Eparhije Žičke.

Iguman Manastira Rače, arhimandrit Sava Ristić Foto: RINA

Arhimandrit Sava rođen je 14. maja 1939. godine u selu Manastirica kod Petrovca na Mlavi. Monaški život započeo je 1954. godine u manastiru Vitovnici, a dve godine kasnije prešao je u manastir Draču, gde ga je zamonašio njegov duhovni otac, iguman Hrizostom Pajić.

Sa njim je kasnije služio u manastirima Rudenica i Rača. U Rači je 1963. godine rukopoložen za jeromonaha i postavljen za namesnika manastira, a iste godine postao je i paroh manastirske parohije u Rači i Solotuši.

Nakon upokojenja arhimandrita Hrizostoma, 1995. godine postavljen je za starešinu Manastira Rače. Tokom svog starešinstva nastavio je rad svog duhovnog oca i značajno doprineo uređenju i razvoju manastirskog kompleksa.

- Dovršio je izgradnju velikog konaka sa riznicom i bibliotekom, a na manastirskim lukama i jazu izgrađen je i ribnjak za uzgoj pastrmke i šarana. Vodeni potencijal manastirskog jaza iskorišćen je i za izgradnju male hidroelektrane, dodaje se u saopštenju Eparhije Žičke.

Od 2016. godine arhimandrit Sava je većim delom boravio i služio u metohu Manastira Rače na Tari. Upravo tamo je na dan svog upokojenja služio liturgiju.

Arhimandrit Sava ostaće upamćen kao jedan od najdugovečnijih monaha i starešina Manastira Rače, u kome je kao sabrat i iguman proveo više od 63 godine.