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Kada se srpska porodica usred letnje sezone nađe u nevolji na grčkom primorju bez rezervisanog smeštaja, većina očekuje čuveno grčko gostoprimstvo i bratsku ruku pomoći.

Međutim, jedan naš turista doživeo je potpuni šok kada je shvatio da pojedini Grci njegovu muku vide kao priliku za brzu i dobru zaradu!

On je sa familijom ostao bez prenoćišta, a kada je krenuo od vrata do vrata da traži slobodan krevet za samo jednu noć, dočekale su ga cene od kojih se zavrtelo u glavi.

"Lakomost i sramota!"

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Pojedini vlasnici smeštaja tražili su mu za jedno noćenje neverovatnih 350, pa čak i 450 evra! Na kraju je uspeo da pronađe prenoćište za 150 evra, ali je ostao gorak ukus zbog drskosti i pohlepe.

Ovaj slučaj ubrzo je pokrenuo žučnu raspravu među našim turistima, a mnogi su se zapitali gde je nestalo čuveno srpsko-grčko prijateljstvo kada nastupe problemi na terenu.

"Pre neki dan jedan srpski turista piše da nije bilo mesto da prenoći, pa su mu neki tražili 350, a neki 450 evra da prenoći sa familijom. Našao je za 150 evra.

Znači, bilo je slobodno mesto ali naša " braća" Grci široko otvaraju ruke i pokazuju "gostoprimsvo", jer žele da "pomognu" bratskom narodu. Eto, prošlo nekoliko dana i još se smešim i čudim dokle je otišla lakomost kod ljudi. To se ne može desiti onima koji su u nevolji kod nas. Velika sramota, velika! - napisao je jedan Zoran na Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Druga strana medalje

Ipak, reakcije javnosti na ovaj incident bile su potpuno podeljene. Dok su mnogi osudili drskost pojedinih grčkih domaćina, bilo je i onih koji opravdavaju visoke cene za samo jedno noćenje.

Jedna od naših građanki, Nataša, detaljno je objasnila ekonomsku pozadinu sa kojom se susreću vlasnici apartmana:

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"Bez obzira da li je neko proveo jednu ili više noći u smeštaju, potrebno je počistiti, izglancati kupatilo, zameniti, oprati i ispeglati posteljinu i peškire, obrisati prozore i vrata i izneti đubre. Na više dana ta se cifra ne oseti. Kad znate da agencije naplaćuju ove usluge i po 100 evra u zavisnosti od obima posla, pitanje je da li bi bilo ko pristao da za jednu noć uopšte izda smeštaj", navela je ona.

S druge strane, pojedini smatraju da je vreme da se prestane sa idealizovanjem odnosa i da se shvati da je turizam postao isključivo biznis.

Troškovi za letovanje iz godine u godinu sve veći Foto: Shutterstock

- Dokle ćemo da se ložimo na ove priče o bratskim narodima? Baš briga Grka da li si Srbin, Englez ili vanzemaljac. Pa to je ovom turisti moglo i u Srbiji da se desi. Evo koliko su nam Grci simpatični pa su nedavno tri kretena prebila vozača Grka usred Grčke. Sad nas vole još više - oštar je bio jedan od komentara.

Iako pojedinačni primeri ne predstavljaju ceo narod, ovaj slučaj još jednom je pokazao da na letovanju za "bratske popuste" više nema mesta, te da se svaka nevolja i neplanirano noćenje papreno naplaćuju.