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Beogradski Geografski fakultet objavio je da je srpski takmičar Petar Tolimir osvojio zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi u Turskoj, što je najveći uspeh Srbije na tom takmičenju.

Srbiju su, uz Tolimira, predstavljali i Marko Langović, Jakov Đondović i Nikša Čevrljaković, a tim je predvodio profesor Ivan Novković, piše u objavi na Instagramu.

Olimpijada je održana u Istanbulu, a ove godine učestvovalo je 184 takmičara iz 48 zemalja.

"Čestitamo Petru na ogromnom uspehu, svim takmičarima i profesoru Novkoviću", piše u objavi Fakulteta.

Kurir.rs/Beta

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