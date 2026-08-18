Srbiju su, uz Tolimira, predstavljali i Marko Langović, Jakov Đondović i Nikša Čevrljaković, a tim je predvodio profesor Ivan Novković.
Geografski fakultet
ZLATO ZA SRBIJU! Petar Tolimir osvojio zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi
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Beogradski Geografski fakultet objavio je da je srpski takmičar Petar Tolimir osvojio zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi u Turskoj, što je najveći uspeh Srbije na tom takmičenju.
Srbiju su, uz Tolimira, predstavljali i Marko Langović, Jakov Đondović i Nikša Čevrljaković, a tim je predvodio profesor Ivan Novković, piše u objavi na Instagramu.
Olimpijada je održana u Istanbulu, a ove godine učestvovalo je 184 takmičara iz 48 zemalja.
"Čestitamo Petru na ogromnom uspehu, svim takmičarima i profesoru Novkoviću", piše u objavi Fakulteta.
Kurir.rs/Beta
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