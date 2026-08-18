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Milica koja se na TikTok-u potpisuje kao Milica Dhingra govorila je o tome koliko su je iznenadile kulturološke razlike između Srba i Šveđana, naročito kada vas Šveđanipozovu na večeru ili ručak.

Milica, kao i većina Srba, dobro zna kako stvari kod nas funkcionišu, naročito kada vas neko pozove na ručak ili večeru.

Podrazumeva da će se domaćini potruditi oko gozbe, da će biti pića i da ćemo se rastati i dogovoriti novo viđenje uz čuvenu opasku "sledeći put vi dolazite kod nas".

Međutim, kako je ispričala Milica, ovo nije primenjivo u skandinavskim zemljama.

Milica je ostala šokiana kad su joj naplatili ručak Foto: Printscreen/Tiktok/milica.dhingra

"Ljudi vas pozovu da dođete kod njih na ručak i na kraju vam ispostave račun, ali ručak je bio kod njih kući. Prošle godine jedan bračni par, Šveđani, pozvali su nas na ručak 'E, nismo se dugo videli'. Ništa, mi smo tu sedeli, pričali, zezali se. Međutim, završavamo, obuvamo se, uzimamo sakoe, prilazi meni suprug od prijateljice i kaže: 'Znaš, ovaj ručak je bio 80 evra, pa eto, ako bismo mogli po pola da ga platimo'", ispričala je Milica i dodala da su ona i dečko doneli piće i grickalice.

"Moj šok. To je za mene kulturološki bilo nemoguće, nezamislivo. Međutim, kod njih je to normalno. Ja sam te pozvao, ali prosto delimo troškove i tu nema ničeg čudnog" i dodaje:

"U svakom slučaju, veoma zanimljivo iskustvo, životno, da li biste vi platili? I kako biste odreagovali na ovu situaciju? Ja sam zanemela, izvadili smo novac, dali smo i bili u fazonu: 'Super, hvala, bilo nam je kul, vidimo se neki drugi put i to je to'".

Svojevremeno je stranica "Love for Geography" objavila listu zemalja u kojima su najveće i najmanje šanse da će vas ponuditi hranom ako dođete u goste.