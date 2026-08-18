Mladenci su na jedinstvenom slavlju spojili kineske običaje darivanja i nošenja crvene odeće sa srpskom muzikom i narodnim hitovima, a snimak slavlja oduševio je korisnike društvenih mreža
VESELO
Kinesko-srpsko venčanje zapalilo mreže: Spojili crvenu odeću i srpske narodnjake (VIDEO)
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Snimak nesvakidašnjeg kinesko-srpskog venčanja postao je apsolutni hit na Instagramu, prikupivši hiljade pregleda i pozitivnih reakcija.
Mladenci su na originalan način uspeli da spoje bogate običaje i kulturno nasleđe oba naroda, pokazavši da ljubav ne poznaje granice.
Ceremonija je obuhvatila najbolje iz obe kulture.
Foto: Instagram Prinscreen
Poštovani su tradicionalni kineski običaji darivanja i nošenja crvene odeće za sreću, nakon čega je usledilo veselje uz srpsku muziku.
Gosti iz obe zemlje zajedno su slavili, a na podijumu su se smenjivale kineske melodije i srpski narodni hitovi.
Snimak ovog jedinstvenog slavlja izazvao je lavinu lepih komentara na društvenim mrežama.
Kurir/Telegraf.rs
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