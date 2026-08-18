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Daničina borba započela je u februaru 2018. godine, kada joj je dijagnostikovan pilocistični astrocitom CNS WHO gradusa 1, koji je operativno lečen. Nakon operacije razvila je slabost desne strane tela, parezu desnog facijalnog nerva i oštećenje vidnog polja. U februaru 2019. godine lečena je radiohirurgijom Gama nožem zbog ostatka tumora, nakon čega je njeno neurološko stanje godinama bilo relativno stabilno. Redovno se kontroliše uz MR preglede i neurohirurške konzilijume. U specijalističkom izveštaju iz marta 2026. godine navedena je dijagnoza C71.2 – Neoplasma malignum cerebri, lobi temporalis, status post op. (zloćudni tumor slepoočnog režnja mozga, stanje nakon operacije), uz dijagnoze koje se odnose na spastičnu slabost jedne strane tela i epilepsiju.

Kontrolni MR pregled početkom 2026. godine pokazao je uvećanje volumena cistične komponente tumorske promene, zbog čega je potrebno dalje neurohirurško sagledavanje i nastavak lečenja. Danica se suočava sa glavoboljama, utrnulošću i slabošću desne strane tela, kao i epileptičkim napadima i drugim neurološkim simptomima.

Foto: Budi Human

Danica želi da lečenje nastavi u inostranstvu, u Nemačkoj, gde joj je preporučeno operativno lečenje. Planirana je kompleksna resekcija tumorske promene uz primenu savremenih i inovativnih tehnika, sa ciljem maksimalne zaštite i očuvanja govornih funkcija i već narušene motorike desne strane.

Sredstva su joj potrebna za operativno lečenje i bolnički boravak u inostranstvu, patološku analizu, specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, lekove, suplemente, potrošni medicinski materijal, rehabilitaciju, prevod medicinske dokumentacije, kao i za putne troškove i troškove smeštaja.

Pomozimo Danici da nastavi da pobeđuje!

Za Daničin život! Budimo human!