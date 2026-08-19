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Zapušeni odvodi mogu da budu prava muka, ali stručnjaci za čišćenje odvoda slažu se da postoji jedna jednostavna metoda koju bi trebalo prvo isprobati - a košta gotovo ništa.

Zapušen odvod je jedan od onih svakodnevnih problema koji brzo mogu da prerastu u nešto ozbiljnije. Tokom toplog vremena iz odvoda može da počne da se širi neprijatan miris, mogu da se pojave mušice, a voda koja dugo stoji može da doprinese i stvaranju buđi.

Bilo da voda iz sudopere otiče sporo, iz odvoda se širi neprijatan miris ili se voda zadržava u tuš-kabini, većina ljudi želi brzo i bezbedno rešenje. Vodoinstalateri, čak njih sedam, dalo je svoje savete ali su se svi složili oko prve stvari koju treba probati - ključala voda.

Ključala voda

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Svih sedam stručnjaka složilo se da, pre nego što posegnete za hemikalijama ili specijalnim alatima, treba pokušati sa ključalom vodom. Ovo je jednostavna, ali efikasna metoda.

Može da pomogne kod zapušenog odvoda tako što će otopiti i razmekšati masnoću ili naslage koje se nalaze u cevima. Vodoinstalateri takođe savetuje da se prvo sipa čajnik ključale vode u odvod kako bi se naslage razmekšale, a preporučuje da se voda sipa postepeno.

Napunite čajnik do maksimuma i prokuvajte vodu. Polako je sipajte u zapušeni odvod u dve ili tri faze, sa pauzom od nekoliko sekundi, kako biste vodi dali vremena da deluje. Postupak možete ponoviti, a ako mislite da je problem masnoća, može da pomogne i malo deterdženta za sudove, objašnjavaju.

Soda bikarbona i sirće

Šest od sedam stručnjaka preporučuje i dobro poznatu kombinaciju sode bikarbone i belog sirćeta.

Mešavina sode bikarbone, sirćeta i vode može da pomogne kod zapušene sudopere. Sirće, zahvaljujući svojoj kiselosti, može da pomogne u uklanjanju prljavštine i masnoće.

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Jedna od preporučenih metoda je da se u odvod stave oko četiri kašike sode bikarbone, a zatim sipa približno 250 mililitara belog sirćeta. Mešavinu treba ostaviti da peni između pet i deset minuta, a zatim odvod isprati vrelom vodom.

Druga preporučena mera je pola šolje sode bikarbone i pola šolje belog sirćeta, uz desetak minuta delovanja.

Ipak, postoji upozorenje.

Ako ih predugo ostavite u odvodu, mogu da očvrsnu i dodatno doprinesu začepljenju, dok kiselost sirćeta može da izazove koroziju kod starijih metalnih cevi - upozorava Džes Tomas.

Najbolje je sprečiti začepljenje

Nekoliko stručnjaka ističe da je sprečavanje problema podjednako važno kao i čišćenje već zapušenog odvoda. Preporuka je da se otprilike jednom mesečno uklone dlake i druge vidljive naslage, a zatim odvod ispere vrelom vodom.

U kupatilu mogu da pomognu jednostavne mrežice koje sprečavaju da dlake dospeju u cevi, dok su u kuhinji korisne cediljke koje zadržavaju ostatke hrane.

Kada je potreban alat

Ako vrela voda i soda bikarbona ne pomognu, možda će biti potrebno fizički ukloniti prepreku.

Stručnjaci preporučuju ručnu sajlu za čišćenje odvoda ili vakuumsko zvono namenjeno sudoperama. Sa sajlom, međutim, treba biti oprezan jer prevelika sila može da ošteti plastične cevi.

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Kao improvizovano rešenje može da posluži i žičana vešalica. Žica se savije tako da na kraju dobije malu kuku, a zatim se pažljivo ubaci u odvod kako bi se izvukle dlake i druge naslage.

Oprez sa jakim hemikalijama

Iako mnogi odmah posegnu za kaustičnom sodom, stručnjaci upozoravaju da ona može da napravi dodatne probleme. Natrijum-hidroksid je veoma korozivan i prekomerna upotreba može da ošteti PVC cevi. Ako se granule potpuno ne rastvore, postoji i mogućnost da očvrsnu i naprave još ozbiljnije začepljenje.

Kao blaža alternativa preporučuju se enzimska sredstva koja razgrađuju organske materije bez agresivnog delovanja na cevi. Izbeljivač takođe ne bi trebalo da bude prvi izbor jer može da izazove koroziju pojedinih vrsta cevi.

Još nekoliko kućnih trikova

Stručnjaci su pomenuli i nekoliko alternativnih metoda. So u kombinaciji sa limunovim sokom može da pomogne kod naslaga i neprijatnih mirisa, dok biološki prašak za veš može da razgrađuje masnoću i ulje, nakon čega odvod treba isprati vrelom vodom.

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Pominju se i šumeće tablete u kombinaciji sa sirćetom, koje stvaraju reakciju sličnu mešavini sode bikarbone i sirćeta.

Kao krajnje improvizovane opcije navode se čak votka i Coca-Cola - votka zbog mogućnosti da smanji broj bakterija koje izazivaju neprijatne mirise, a Coca-Cola zbog kiselina koje mogu da pomognu kod određenih naslaga.