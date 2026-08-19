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U vojnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije realizovana je redovna zamena kontingenta Vojske Srbije, koji čine načelnik sanitetske službe u misiji i petočlani medicinski tim.

Angažovanje je završio tim lekara i medicinskih tehničara Vojske Srbije koji su u zoni operacije bili od kraja februara ove godine. Za to vreme, oni su stručno i posvećeno realizovali sve dodeljene zadatke, čime su zavredeli priznanja pretpostavljenih u komandi misije i opravdali ugled sanitetske službe Vojske Srbije u međunarodnom okruženju.

Novi kontingent Vojske Srbije je u ovu afričku zemlju upućen prošle nedelje i narednih šest meseci će, kao i prethodni, u skladu sa mandatom misije, izvršavati zadatke u domenu sanitetske podrške obuke, preventivne medicinske zaštite i lečenja pripadnika međunarodnih snaga stacioniranih na aerodromu u Mogadišu.

1/3 Vidi galeriju Realizovana redovna zamena kontingenta Vojske Srbije u misiji Evropske unije u Somaliji Foto: Vojska Srbije

Od 2012. godine, kada je Vojska Srbije započela učešće u vojnoj operaciji Evropske unije u Somaliji, u ovoj misiji je angažovano više od 140 lekara i medicinskih tehničara na dužnostima u komandi i medicinskom timu.

Učešćem u mirovnim operacijama, kako Evropske unije tako i Ujedinjenih nacija, Vojska Srbije daje doprinos očuvanju mira u svetu i jačanju ugleda naše zemlje, i istovremeno potvrđuje svoju sposobnost da angažuje snage i resurse u međunarodnom okruženju.