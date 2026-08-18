Slušaj vest

Turisti već godinama unazad imaju apsolutnu moć u rukama — dovoljan je samo jedan klik i negativna recenzija da se naruši reputacija nekog hotela ili vlasnika apartmana. Međutim, pravila na omiljenom letovalištu Srba drastično se menjaju. Dok gosti redovno ocenjuju domaćine, uskoro bi i druga strana mogla da dobije mogućnost da evidentira sve one koji tokom boravka naprave ozbiljne incidente i ostave pustoš.

U grčkim turističkim krugovima i specijalizovanim grupama sve glasnije se raspravlja o ideji koja bi mogla da promeni način na koji letujemo: formiranje zvanične "crne liste" problematičnih gostiju.

Ova tema izazvala je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama, a sve je poteklo od objave jedne članice u popularnoj grupi "Grčka info", koja je otvorila ključno pitanje bezbednosti i zaštite privatne imovine.

Kako je navela, plan je da uvid crnu listu imaju vlasnici smeštaja širom Grčke, turističke agencije, administratori popularnih Fejsbuk grupa na kojima se reklamiraju privatni apartmani, kao i vodeće platforme za posredovanje pri rezervaciji.

- Ako gosti imaju pravo da znaju kakav je smeštaj i kakav je domaćin, postavlja se pitanje: da li i vlasnici smeštaja imaju pravo da znaju kome predaju svoj apartman ili kuću? Ako se javno mogu blatiti agencije i vlasnici smeštaja, zašto bi trebalo sakrivati loše goste - stoji u objavi koja je podelila javnost.

Grčka plaža Foto: T.s.

Ko ide na "listu srama"

Naglašeno je da namera ovog sistema nije sankcionisanje turista koji imaju opravdane reklamacije ili traže svoja zakonska prava. Cilj su isključivo gosti za koje postoje neoborivi dokazi o teškim zloupotrebama i bahatom ponašanju.

Prema predlogu iz Fejsbuk objave, koja je podigla veliku prašinu među srpskim turistima, na crnoj listi će se naći svi oni koji prave sledeće prekršaje:

Ucene pretnjama negativnim recenzijama, društvenim mrežama ili medijima kako bi dobili povraćaj novca ili besplatne dane

Odlazak iz smeštaja bez plaćanja računa

Namerno oštećivanje nameštaja, opreme ili inventara

Krađa opreme ili inventara

Odbijanje da nadoknade dokazano pričinjenu štetu

Pretnje, vređanje ili agresivno ponašanje prema vlasnicima i zaposlenima

Ozbiljno i namerno kršenje kućnog reda uprkos upozorenjima

Organizovanje žurki i pravljenje štete u objektu u kojem je to zabranjeno

Lažno predstavljanje događaja ili iznošenje dokazivo neistinitih tvrdnji sa ciljem pribavljanja finansijske koristi

Grčka granica Foto: Kurir/T.S.

Ponavljanje sličnih incidenata u više smeštajnih objekata.

- Uz prijavu bi morala da postoji dokumentacija i mogućnost provere navoda, kako sistem ne bi mogao da se koristi za obračunavanje sa gostima koji su samo imali opravdanu reklamaciju. Za gosta koji zbog ozbiljnog i dokazanog incidenta dospe na ovakvu listu, pronalaženje smeštaja ubuduće moglo bi da postane veoma teško, jer bi vlasnik ili agencija pre prihvatanja rezervacije mogli da provere da li je sa tim gostom ranije bilo ozbiljnih problema - ističe se u objavi.

Ostaje da se vidi u kojoj formi će ovaj sistem zaživeti i kako će se pravno regulisati zaštita podataka o ličnosti, ali poruka grčkih domaćina je više nego jasna — eri nesankcionisanog bahatog ponašanja u tuđoj kući došao je kraj.