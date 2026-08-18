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Milivoje Stepanović iz Paležnice nestao je pre dva dana na području tog sela, a njegov nestanak prijavljen je Policijskoj stanici Ljig.

Milivoje je rođen 1943. godine, boluje od Parkinsonove bolesti i demencije, zbog čega je veoma važno da se što pre pronađe.

Svi koji su ga videli ili imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju pozvani su da odmah pozovu broj 192 ili se obrate Policijskoj stanici Ljig.

Kurir/Rina

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