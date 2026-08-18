U PRVIH ŠEST MESECI OVE GODINE ROĐENO 877 BEBA VIŠE NEGO PROŠLE: Ministarka Stamenkovski podelila sjajne vesti: "Svedočimo jednom malom bejbi-bumu"
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je sjajne vesti koje se tiču prirodnog priraštaja u Republici Srbiji.
- Mi svedočimo jednom malom bejbi bumu jer je nama za prvih šest meseci ove godine rođeno 877 beba više nego prošle godine. Mi sada kad kažemo 877 možda nije puno, ali vi kada pogledate, to je 877 ljudi, to je 877 duša na kraju krajeva, kako su nekada slovenski narodi brojali, pa kažu tamo ima 1000 duša, a ne 1000 ljudi - rekla je ona.
Ministarka je dodala da je država već ove godine za prvih šest meseci isplatila 5,5 milijardi dinara više nego prošle godine za taj period.
- To je kada govorimo o novorođenoj deci. Konkretno, za šest meseci je isplaćeno 50 milijardi za odsustvo radi nege deteta i za porodiljsko odsustvo, za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo, što znači da je to jedan sistem brige o porodicama, o ljudima, o budućnosti ove zemlje. I naravno da mi govorimo o ovim rezultatima sa željom da pokažemo ljudima koliko se radi, ali itekako smo svesni da mnogo toga još treba da uradimo kako bismo samu porodicu, roditelje, materinstvo, dodatno osnažili - istakla je ministarka Stamenkovski.