- Mi svedočimo jednom malom bejbi bumu jer je nama za prvih šest meseci ove godine rođeno 877 beba više nego prošle godine. Mi sada kad kažemo 877 možda nije puno, ali vi kada pogledate, to je 877 ljudi, to je 877 duša na kraju krajeva, kako su nekada slovenski narodi brojali, pa kažu tamo ima 1000 duša, a ne 1000 ljudi - rekla je ona.

- To je kada govorimo o novorođenoj deci. Konkretno, za šest meseci je isplaćeno 50 milijardi za odsustvo radi nege deteta i za porodiljsko odsustvo, za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo, što znači da je to jedan sistem brige o porodicama, o ljudima, o budućnosti ove zemlje. I naravno da mi govorimo o ovim rezultatima sa željom da pokažemo ljudima koliko se radi, ali itekako smo svesni da mnogo toga još treba da uradimo kako bismo samu porodicu, roditelje, materinstvo, dodatno osnažili - istakla je ministarka Stamenkovski.