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Saobraćajnu policiju uskoro očekuje nekoliko važnih i inovativnih promena. Saobraćajni policajci biće opremljeni "body" kamerama, dok bi primena dronova i digitalnih sistema trebalo da omogući efikasniju kontrolu saobraćaja i brže beleženje prekršaja.

Može li savremenija kontrola zaista doprineti većoj bezbednosti u saobraćaju i bržem otkrivanju prekršaja, na koji način će se koristiti "body" kamere i dronovi i kada se očekuje njihova primena, za emisiju "Redakcija", objasnio je Milan Maličević, pukovnik policije.

- "Body" kamere su uređaji koji se nalaze na uniformama policijskih službenika. One su prvenstveno namenjene kontroli rada policajaca i sprečavanju krivičnih dela, uključujući koruptivna dela, ali i drugih prekršaja i krivičnih dela koja mogu počiniti vozači. Do kraja godine očekuje se nabavka kamera za sve policijske službenike saobraćajne policije. Oni će biti dužni da svaku intervenciju, odnosno zaustavljanje i postupanje prema građanima, dokumentuju na taj način. Snimci će u eventualnom postupku moći da budu korišćeni kao jedan od dokaza - rekao je Maličević.

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Milan Maličević, pukovnik policije Foto: Kurir Televizija

Dronovi uskoro širom Srbije

Najavio je proširenje upotrebe dronova u saobraćajnoj kontroli i otkrio šta će biti njihov glavni zadatak.

- Dronovi su novina koja su se u prethodnom periodu pokazala veoma efikasnom. Kao što ste videli, saobraćajna policija ih je proteklih dana koristila i otkrila stotine prekršaja, poput nepropisnog preticanja preko pune linije, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. U narednom periodu očekujemo nabavku većeg broja dronova, koji će, kako budu pristizali u policiju, biti raspoređeni po terenu i stavljeni u upotrebu - nastavio je.

Kako je novinarka Kurira podsetila, još jedna novina jeste povezivanje saobraćajne policije sa prekršajnim sudovima i graničnim prelazima. Na koji način će to funkcionisati, objasnio je pukovnik policije:

- Očekuje se da do kraja godine, a možda i ranije, svaki policijski službenik dobije poseban Android uređaj koji će mu značajno olakšati posao. Skratiće se vreme postupanja i čekanja na intervenciju, pa vozači neće biti zadržavani duže nego što je potrebno. Ti uređaji zameniće dosadašnje popunjavanje papira, odnosno formulara, prekršajnih naloga i prijava. Istovremeno, biće povezani sa svim relevantnim bazama podataka, pa će policijski službenik direktno moći da proveri da li za određenog vozača postoji, na primer, naredba za dovođenje.

saobraćajna policija
saobraćajna policija Foto: Mup

- Sistemi će biti povezani i sa prekršajnim sudovima, kao i sa graničnom policijom kada je reč o stranim državljanima koji počine prekršaj u Srbiji, kako ne bi napustili zemlju pre nego što plate kaznu. Određeni policijski službenici u pojedinim policijskim upravama ih već koriste, a u toku je dalja distribucija uređaja, kako budu pristizali u Upravu saobraćajne policije - za Kurir televiziju, zaključio je Maličević.

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Policija uvodi "body" kamere i dronove! Pukovnik za Kurir TV otkrio kako će izgledati nova kontrola na putevima - Nema više papira i dugog čekanja Izvor: Kurir televizija

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