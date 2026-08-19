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Saobraćajnu policiju uskoro očekuje nekoliko važnih i inovativnih promena. Saobraćajni policajci biće opremljeni "body" kamerama, dok bi primena dronova i digitalnih sistema trebalo da omogući efikasniju kontrolu saobraćaja i brže beleženje prekršaja.

Može li savremenija kontrola zaista doprineti većoj bezbednosti u saobraćaju i bržem otkrivanju prekršaja, na koji način će se koristiti "body" kamere i dronovi i kada se očekuje njihova primena, za emisiju "Redakcija", objasnio je Milan Maličević, pukovnik policije.

- "Body" kamere su uređaji koji se nalaze na uniformama policijskih službenika. One su prvenstveno namenjene kontroli rada policajaca i sprečavanju krivičnih dela, uključujući koruptivna dela, ali i drugih prekršaja i krivičnih dela koja mogu počiniti vozači. Do kraja godine očekuje se nabavka kamera za sve policijske službenike saobraćajne policije. Oni će biti dužni da svaku intervenciju, odnosno zaustavljanje i postupanje prema građanima, dokumentuju na taj način. Snimci će u eventualnom postupku moći da budu korišćeni kao jedan od dokaza - rekao je Maličević.

Milan Maličević, pukovnik policije Foto: Kurir Televizija

Dronovi uskoro širom Srbije

Najavio je proširenje upotrebe dronova u saobraćajnoj kontroli i otkrio šta će biti njihov glavni zadatak.

- Dronovi su novina koja su se u prethodnom periodu pokazala veoma efikasnom. Kao što ste videli, saobraćajna policija ih je proteklih dana koristila i otkrila stotine prekršaja, poput nepropisnog preticanja preko pune linije, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. U narednom periodu očekujemo nabavku većeg broja dronova, koji će, kako budu pristizali u policiju, biti raspoređeni po terenu i stavljeni u upotrebu - nastavio je.

Kako je novinarka Kurira podsetila, još jedna novina jeste povezivanje saobraćajne policije sa prekršajnim sudovima i graničnim prelazima. Na koji način će to funkcionisati, objasnio je pukovnik policije:

- Očekuje se da do kraja godine, a možda i ranije, svaki policijski službenik dobije poseban Android uređaj koji će mu značajno olakšati posao. Skratiće se vreme postupanja i čekanja na intervenciju, pa vozači neće biti zadržavani duže nego što je potrebno. Ti uređaji zameniće dosadašnje popunjavanje papira, odnosno formulara, prekršajnih naloga i prijava. Istovremeno, biće povezani sa svim relevantnim bazama podataka, pa će policijski službenik direktno moći da proveri da li za određenog vozača postoji, na primer, naredba za dovođenje.

saobraćajna policija Foto: Mup

- Sistemi će biti povezani i sa prekršajnim sudovima, kao i sa graničnom policijom kada je reč o stranim državljanima koji počine prekršaj u Srbiji, kako ne bi napustili zemlju pre nego što plate kaznu. Određeni policijski službenici u pojedinim policijskim upravama ih već koriste, a u toku je dalja distribucija uređaja, kako budu pristizali u Upravu saobraćajne policije - za Kurir televiziju, zaključio je Maličević.

02:32 Policija uvodi "body" kamere i dronove! Pukovnik za Kurir TV otkrio kako će izgledati nova kontrola na putevima - Nema više papira i dugog čekanja Izvor: Kurir televizija

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