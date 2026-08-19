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U Srbiji je još uvek aktivno više desetina požara.

Na najnepristupačnijem terenu na Stolovima kod Kraljeva, u podnožju visokih litica, nema otvorenog plamena, ali vatra i dalje tinja u panjevima i ispod kamenja.

Foto: MUP RS

Tokom noći u Deliblatskoj peščari nije bilo promene situacije, a dežurnim ekipama vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se ugasila vatra koja je do sada zahvatila više od tri i po hiljade hektara.

Na 200 hektara gori trava i nisko rastinje u ataru mesta Velika Kamenica u opštini Kladovo, na terenu su ekipe, a požar je nezvanično izazvan ljudskim faktorom, paljenjem strnjike.

Požari u Srbiji odneli su jedan život. Sedamdesetogodišnji muškarac nastradao je u požaru na otvorenom u Smederevu. Mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine.

Nezvanično, kao mogući uzrok tog požara u Smederevu jeste spaljivanje strnjišta.

Vetar tokom noći rasplamsao vatru na Stolovima

Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan, a na potezu od Kraljeva ka Ibarskoj magistrali aktivno je više žarišta.

Foto: RTS Printscreen

Iz Sektora za vanredne situacije ističu da je najveći deo požarišta pod kontrolom, odnosno da je požar lokalizovan na tri od četiri lokacije.

Jak vetar je tokom noći rasplamsavao vatru u podnožju visokih litica.

Na terenu je više od sto vatrogasaca, šumara i dobrovoljaca.

Gore trava i nisko rastinje u Velikoj Kamenici kod Kladova

Na 200 hektara gore trava i nisko rastinje u ataru mesta Velika Kamenica u opštini Kladovo.

Ekipe su na terenu.

Prema nezvaničnim informacijama, požar je izazvan ljudskim faktorom, paljenjem strnjike.

RHMZ: Ekstremni uslovi za nastajanje i širenje požara na otvorenom

Foto: Shutterstock

Usled novog toplotnog talasa, uz južni i jugozapadni vetar, meteorološki uslovi za gašenje požara će se značajno pogoršati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dodaju da će vetar u četvrtak biti pojačan u košavskom području i na planinama, a od subote i u ostalim delovima Srbije.

Uz to, kako navode iz RHMZ, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom.