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Baka Dica (78) iz Kruševca postala je simbol nadljudske snage, bezuslovne majčinske ljubavi i izdržljivosti koja prkosi godinama i teškim životnim nedaćama. Njena priča o svakodnevnoj borbi za preživljavanje rasplakala je region, ali i dokazala da humanost i dalje živi među nama.

Kilometri pešačenja za sinovljev lek

Za ovu hrabru staricu, odustajanje nikada nije bila opcija. Bez obzira na to da li napolju lije kiša, duva vetar ili sunce prži na 40 stepeni, baka Dica je svakog dana prelazila kilometre hoda do kruševačke pijace. Njen cilj bio je samo jedan, da proda ono malo stvari što ima i zaradi za lekove svom sinu, čije je zdravlje trajno narušeno usled rata.

Ono što je svima slomilo srce jesu njene reči izgovorene dok je, savijena pod teretom teških kesa na letnjoj žegi, objašnjavala svoju svakodnevicu:

"Ja moram da zaradim za sina... A za mene, koliko ima."

Baka Dica Foto: Printscreen/ Instagram

Ova rečenica ogolila je svu suštinu majčinske žrtve. Baka Dica nije marila za sopstveni umor, glad ni bolove; njen svet se vrteo oko toga da njeno dete ima ono što mu je neophodno.

Pobeda humanosti: Povratak mira i dostojanstva

Kada je poznati srpski humanitarac Marko Nikolić podelio njenu priču, Srbija nije ostala nema. Njena sudbina pokrenula je talas dobrote koji je ovoj ženi iz korena promenio život.

Baka Dica i Marko Nikolić Foto: Printscreen Instagram marko nikolic

Akcija koju je predvodio Nikolić nije se zaustavila samo na kratkoročnoj pomoći. Dobri ljudi su se ujedinili sa jednim ciljem – da baka Dici vrate dostojanstvo koje zaslužuje.

Kako je baka Dici promenjen život? Njena stara i oronula soba pretvorena je u topao i siguran kutak. Dobila je sve što joj je potrebno kako više ne bi morala da pešači kilometrima po ekstremnim vremenskim uslovima.

Baka Dica i Marko Nikolić Foto: Fejsbuk Printscreen/Marko Nikolic

Vraćen joj je osećaj da nije zaboravljena i prepuštena sama sebi.

Jedno "hvala" vredi više od svega

Marko Nikolić je u svojoj emotivnoj objavi podsetio javnost na suštinu ove akcije: "Da se podsetimo kako smo vratili baki osmeh, mir i dostojanstvo. Nismo joj samo sredili sobu — dali smo joj toplinu doma, osećaj da nije zaboravljena. Ovo je dokaz da humanost menja živote. Da jedno ’hvala’ i jedan iskren osmeh vrede više od svega. Idemo svi, jedno srce za našu baka Dicu!"

Priča o baki iz Kruševca ostaće upamćena ne samo kao svedočanstvo o herojskoj ljubavi jedne majke, već i kao podsetnik da naše malo nekome zaista može značiti ceo svet.

Kurir/Telegraf.rs