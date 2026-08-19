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Miloš Cimeša rođen je 2008. godine kao zdrav, veseo i napredan dečak. Sa 12 meseci je progovorio i imao izuzetno razvijenu motoriku, ali samo dva meseca kasnije stanje dečaka se naglo pogoršalo. Prestao je da govori, motorika mu je slabila, a na ime se više nije odazivao.

Sa 20 meseci, Milošu je dijagnostikovan teži oblik autizma sa neizvesnim prognozama.

Uprkos ogromnoj borbi, on i danas ima oskudan govor, izražene probleme sa motorikom, hipersenzibilnost na zvuke, emocionalnu i socijalnu nezrelost, kao i niz dodatnih izazova.

Miloš je odrastao uz samohranu majku Aleksandru, baku i deku koji su, nažalost, iznenada preminuli u razmaku od samo osam meseci. Ta trauma dodatno je pogoršala njegovo psihičko stanje, izazvala strahove, tikove i druge poteškoće.

Rešenje za Milošev problem pojavilo se u Kini, zahvaljujući razvoju medicine i novoj terapiji matičnim ćelijama. Za samo nekoliko dana, 21. avgusta, Miloš puni 18. godina, a neka vaša donacija bude poklon za punoletstvo.

- Molim vas pomozite mom sinu da ozdravi. On ne može da slavi 18. rođendan kao svi mladi oko njega. Zato svi koji glasate za njega putem sms poruke, svi vi dobri ljudi ćete doprineti da moj sin jednog dana ipak slavi neki sledeći rođendan - rekla je Miloševa majka Aleksandra.

Potrebna su sredstva za logopedske i defektološke tretmane, specijalnu ishranu i suplemente, fizikalnu terapiju, psihomotornu reedukaciju, senzornu sobu, terapijsko plivanje s delfinima, jonizator vode, tretmane matičnim ćelijama u inostranstvu, kao i troškove puta i smeštaja.

Foto: fondacija.rs

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