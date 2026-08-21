CELA SRBIJA SE CRVENI, NE IZLAZITE IZ KUĆE BEZ PREKE POTREBE! Počeo je najjači toplotni talas: Nižu se ekstremne temperature, a evo gde će biti najgore
Vreme je opasno po život i zdravlje ljudi i životinja, najavljuje sajt RHMZ-a, a Ivan Risitć nedavno je izjavio za Kurir televiziju da će ovaj toplotni talas, koji je počeo u četvrtak 20. avgusta, biti snažniji od svih ranijih. Kako je istakao, stižu nam vreli dani i to sa temperaturom do čak 40 stepeni.
- Temperature od 35 do 40 stepeni trajaće sigurno pet, šest današto uopšte nije malo. Prethodni toplotni talas je bio lakši jer smo imali vetar, a ovog puta, za vreme ovih vrućina, nećemo imati prirodni ventilator.
Osveženje stiže pred kraj avgusta (25. i 26.), ali ne vidimo ozbiljnije zahlađenje koje bi označilo prekretnicu da prolaze ove vrućine - rekao je za Kurir televiziju Ivan Ristić.
RHMZ izdao upozorenje na jak toplotni talas
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak toplotni talas koji će trajati od četvrtka 20.08, pa sve do ponedeljka 24.08.
- Očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 °C, a u centralnoj i južnoj Srbiji će biti najtoplije, gde do subote (22.08.) lokalno može biti i oko 42 °C - stoji na sajtu RHMZ-a.
Upozorenje na širenje poažra
Usled novog toplotnog talasa, uz južni i jugozapadni vetar, meteorološki uslovi za gašenje požara će se značajno pogoršati. Vetar će danas (20.08.) biti pojačan u košavskom području i na planinama, a od subote (22.08.) i u ostalim delovima Srbije. Uz to, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom.
Upozorenje za područje Beograda
Od četvrtka do subote (20 - 22.08.) veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 °C, a očekuju se i tropske noći sa najnižom temperaturom od 22 do 24 °C.
Prema najavi RHMZ-a u naredna tri dana najtoplije će biti u Kragujevcu, Kraljevu, Beogradu i Nišu, gde će temperatura dostići 40. podeljak.
Cela Srbija se crveni!
Od četvrtka do subote skoro cela Srbija je pod narandžastim i crvenim meteoalarmom. Prema mapi RHMZ-a, najgore će biti u petak, kada će cela Srbija biti pokrivena crvenim meteoalaromom.
Crveni meteoalarm znači da je vreme vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.
Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.
Narandžasti i žuti meteoalarm u subotu
Već prvog dana vikenda na snagu stupaju žuti i narandžasti meteoalarm. Prema objašnjenju RHMZ-a, ovakav meteoalarm znači da je vreme potencijalno opasno po život građana i da su pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu, pa je oprez i dalje neophodan i preporučljiv.
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Evo kada temperature padaju ispod 30 stepeni: