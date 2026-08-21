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Vreme je opasno po život i zdravlje ljudi i životinja, najavljuje sajt RHMZ-a, a Ivan Risitć nedavno je izjavio za Kurir televiziju da će ovaj toplotni talas, koji je počeo u četvrtak 20. avgusta, biti snažniji od svih ranijih. Kako je istakao, stižu nam vreli dani i to sa temperaturom do čak 40 stepeni. 

Ivan Ristić
Foto: Kurir Televizija

- Temperature od 35 do 40 stepeni trajaće sigurno pet, šest današto uopšte nije malo. Prethodni toplotni talas je bio lakši jer smo imali vetar, a ovog puta, za vreme ovih vrućina, nećemo imati prirodni ventilator.

Osveženje stiže pred kraj avgusta (25. i 26.), ali ne vidimo ozbiljnije zahlađenje koje bi označilo prekretnicu da prolaze ove vrućine - rekao je za Kurir televiziju Ivan Ristić. 

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STIŽE NOVI TOPLOTNI UDAR, NEMA SPASA OD VRUĆINE! Meteorolog Ristić upozorava: "Ovo će biti još teže" - Evo kada će temperature dostići 40 stepeni Izvor: Kurir televizija

RHMZ izdao upozorenje na jak toplotni talas

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak toplotni talas koji će trajati od četvrtka 20.08, pa sve do ponedeljka 24.08.

- Očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 °C, a u centralnoj i južnoj Srbiji će biti najtoplije, gde do subote (22.08.) lokalno može biti i oko 42 °C - stoji na sajtu RHMZ-a. 

Upozorenje na širenje poažra 

Usled novog toplotnog talasa, uz južni i jugozapadni vetar, meteorološki uslovi za gašenje požara će se značajno pogoršati. Vetar će danas (20.08.) biti pojačan u košavskom području i na planinama, a od subote (22.08.) i u ostalim delovima Srbije. Uz to, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom.

Upozorenje za područje Beograda

Od četvrtka do subote (20 - 22.08.) veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 °C, a očekuju se i tropske noći sa najnižom temperaturom od 22 do 24 °C. 

Vremenska prognoza za Beograd
Foto: RHMZ

Prema najavi RHMZ-a u naredna tri dana najtoplije će biti u Kragujevcu, Kraljevu, Beogradu i Nišu, gde će temperatura dostići 40. podeljak. 

Vremenska prognoza za Srbiju
Foto: RHMZ

Cela Srbija se crveni!

Od četvrtka do subote skoro cela Srbija je pod narandžastim i crvenim meteoalarmom. Prema mapi RHMZ-a, najgore će biti u petak, kada će cela Srbija biti pokrivena crvenim meteoalaromom. 

Cela Srbija pokrivena crvenim meteoalarmom
Foto: RHMZ

Crveni meteoalarm znači da je vreme vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Narandžasti i žuti meteoalarm u subotu

Već prvog dana vikenda na snagu stupaju žuti i narandžasti meteoalarm. Prema objašnjenju RHMZ-a, ovakav meteoalarm znači da je vreme potencijalno opasno po život građana i da su pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu, pa je oprez i dalje neophodan i preporučljiv. 

Žuti meteoalarm na nivou Srbije
Foto: RHMZ

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