Koliko košta noćenje u Tumanu? Malo ko zna kakav luksuz nudi konak, kao u vrhunskom hotelu: Moderne sobe sa Wi-Fi i podrum sa konjakom - ovo su cene! VIDEO
Manastir Tumane godinama je jedno od najposećenijih svetih mesta u Srbiji, a ono što mnogi ne znaju jeste da u okviru manastirskog kompleksa postoji i moderan konak u kojem posetioci mogu da prenoće.
Cena noćenja za dve osobe je 6.000 dinara, a, kako se hvale na sajtu, gostima su na raspolaganju i brojni sadržaji.
Svi koji su bar jednom krenuli ka Tumanu znaju šta ih tamo čeka - reke ljudi, miris tamjana, redovi koji se pružaju nedogled i osećaj da ste došli na jedno od najposećenijih mesta u ovom delu Balkana.
Međutim, ono o čemu se znatno manje priča jeste da je manastirski kompleks odnedavno dobio i - sopstveni hotel.
Zvanično nazvan Tumanski konak, ovaj objekat otvoren je u junu 2025. godine.
Iako se u zvaničnim opisima navodi kako je reč o "tihom utočištu izgrađenom uz pomoć dobrotvornog naroda" i sa ciljem da pruži mir verujućim ljudima, prvi pogled na spisak usluga otkriva da je tradicija ovde spakovana u vrlo moderan, turistički paket.
Komfor u senki svetinje
Zaboravite na arhaične predstave o skromnim manastirskim sobama i spavanju na drvenim klupama. Ovaj konak je projektovan tako da savremenom hodočasniku baš ništa ne zafali.
Smešten je u prirodnom ambijentu, u blizini Tumanske reke i okružen šumom, a na zvaničnom sajtu konaka navodi se da je objekat izgrađen po savremenim standardima i zamišljen tako da gostima pruži "ugodan i miran boravak".
A sudeći prema onome što nude, mir je ovde prilično dobro opremljen.
Noćenje u dvokrevetnoj sobi košta 6.000 dinara, dok je cena za pet osoba 12.000 dinara. Jednokrevetna soba je 3.000 dinara, dok četvorokrevetna košta 10.000 dinara.
Konak, kako se navodi na sajtu, ima Wi-Fi, lift i parking, a gostima su dostupni i ručak i večera. Postoji i podrška gostima tokom celog dana.
Dakle, ko je možda očekivao da će boravak u manastirskom konaku podrazumevati sobu, krevet i - tišinu, moraće da se prilagodi savremenom vremenu. I u Tumanu se, izgleda, vodi računa da gost ne ostane bez interneta.
Posebna pažnja posvećena je i samom ambijentu. Iz konaka ističu da su sobe i prostorije uređene tako da odišu jednostavnošću i toplinom, dok je ceo objekat okružen prirodom.
Imaju i podrum pića
Za vernike koji žele da vreme provedu bez gledanja u telefon, u konaku postoji i biblioteka, zamišljena kao prostor za čitanje i odmor.
U okviru kompleksa nalazi se i mali zoološki vrt, što bi posebno moglo da bude atraktivno porodicama koje u Tumane dolaze sa decom.
Posebno je zanimljivo to što u Tumanskom konaku postoji i podrum sa pićem.
"U našem podrumu gosti imaju priliku da degustiraju domaću rakiju i konjak vrhunskog kvaliteta, pripremljen po tradicionalnoj recepturi. Uz topao ambijent i autentičnu atmosferu podruma, degustacija postaje posebno iskustvo koje upotpunjuje boravak u konaku".
Sve u svemu, savremeni hodočasnik u Tumanu sada može da dobije sve na jednom mestu - od duhovnog okrepljenja i prirode, pa do vrhunskog komfora i domaće rakije.