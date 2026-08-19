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Manastir Tumane godinama je jedno od najposećenijih svetih mesta u Srbiji, a ono što mnogi ne znaju jeste da u okviru manastirskog kompleksa postoji i moderan konak u kojem posetioci mogu da prenoće.

Cena noćenja za dve osobe je 6.000 dinara, a, kako se hvale na sajtu, gostima su na raspolaganju i brojni sadržaji.

Svi koji su bar jednom krenuli ka Tumanu znaju šta ih tamo čeka - reke ljudi, miris tamjana, redovi koji se pružaju nedogled i osećaj da ste došli na jedno od najposećenijih mesta u ovom delu Balkana.

Svečana proslava 90 godina ikone Bogorodice Kurske Foto: manastir Tumane

Međutim, ono o čemu se znatno manje priča jeste da je manastirski kompleks odnedavno dobio i - sopstveni hotel.

Zvanično nazvan Tumanski konak, ovaj objekat otvoren je u junu 2025. godine.

Iako se u zvaničnim opisima navodi kako je reč o "tihom utočištu izgrađenom uz pomoć dobrotvornog naroda" i sa ciljem da pruži mir verujućim ljudima, prvi pogled na spisak usluga otkriva da je tradicija ovde spakovana u vrlo moderan, turistički paket.

Komfor u senki svetinje

Zaboravite na arhaične predstave o skromnim manastirskim sobama i spavanju na drvenim klupama. Ovaj konak je projektovan tako da savremenom hodočasniku baš ništa ne zafali.

Foto: manastir Tumane

Smešten je u prirodnom ambijentu, u blizini Tumanske reke i okružen šumom, a na zvaničnom sajtu konaka navodi se da je objekat izgrađen po savremenim standardima i zamišljen tako da gostima pruži "ugodan i miran boravak".

A sudeći prema onome što nude, mir je ovde prilično dobro opremljen.

Noćenje u dvokrevetnoj sobi košta 6.000 dinara, dok je cena za pet osoba 12.000 dinara. Jednokrevetna soba je 3.000 dinara, dok četvorokrevetna košta 10.000 dinara.

Foto: Instagram Printscreen/manastir.tumane

Konak, kako se navodi na sajtu, ima Wi-Fi, lift i parking, a gostima su dostupni i ručak i večera. Postoji i podrška gostima tokom celog dana.

Dakle, ko je možda očekivao da će boravak u manastirskom konaku podrazumevati sobu, krevet i - tišinu, moraće da se prilagodi savremenom vremenu. I u Tumanu se, izgleda, vodi računa da gost ne ostane bez interneta.

Foto: Instagram Printscreen/manastir.tumane

Posebna pažnja posvećena je i samom ambijentu. Iz konaka ističu da su sobe i prostorije uređene tako da odišu jednostavnošću i toplinom, dok je ceo objekat okružen prirodom.

Imaju i podrum pića

Za vernike koji žele da vreme provedu bez gledanja u telefon, u konaku postoji i biblioteka, zamišljena kao prostor za čitanje i odmor.

U okviru kompleksa nalazi se i mali zoološki vrt, što bi posebno moglo da bude atraktivno porodicama koje u Tumane dolaze sa decom.

Posebno je zanimljivo to što u Tumanskom konaku postoji i podrum sa pićem.

"U našem podrumu gosti imaju priliku da degustiraju domaću rakiju i konjak vrhunskog kvaliteta, pripremljen po tradicionalnoj recepturi. Uz topao ambijent i autentičnu atmosferu podruma, degustacija postaje posebno iskustvo koje upotpunjuje boravak u konaku".