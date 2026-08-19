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Mame moraju da imaju najbolje uslove. Bebe moraju da dođu na svet u sigurnom i dostojanstvenom okruženju. A promene ne smeju da čekaju!

U Nišu se rađa više beba, a uz lepe vesti stižu i konkretne promene za mlade mame!

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, obišao je niško porodilište i uručio 300 kompleta posteljine i 300 spavaćica, kako bi mame koje donose novi život na svet imale više udobnosti, dostojanstva i pažnje tokom boravka u porodilištu. Jer nema važnijeg trenutka od onog kada se rađa novi život! I nema važnijeg zadatka zdravstvenog sistema nego da mladoj majci u tim trenucima obezbedi sve što joj je potrebno.

1/6 Vidi galeriju UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević deli poklone porodilištu Foto: UKC Niš

Promene su već počele

Lazarević je poručio da se u Nišu ne čeka izgradnja novog porodilišta da bi se uslovi menjali nabolje. Promene su već počele!

Dok se Niš priprema za izgradnju novog, modernog porodilišta, u postojećem se već radi na tome da mlade mame i njihove bebe imaju bolje uslove, više komfora i sve što im je neophodno.

Jedna od mama, Ivana Nikolić, koja je u niškom porodilištu po drugi put, kaže da su razlike ogromne.

- Ovo mi je druga beba, ali su neverovatne promene nastale od kada sam na svet donela prvu. Uslovi su sada mnogo bolji i za mene i za bebu. Srećna sam što mame u Nišu danas imaju neophodan komfor i što naš grad čeka novo porodilište - rekla je Ivana.

A brojke govore same za sebe! Od početka godine do 1. avgusta u Nišu su rođene 1.882 bebe, što je 65 porođaja više nego u istom periodu prošle godine.

Za Lazarevića, to je najlepša vest koja je mogla da stigne iz porodilišta.

Najbolji mogući uslovi za mame i decu

- Raduje me što se u Nišu rađa više beba. Ne čekamo izgradnju novog velelepnog porodilišta da bismo već danas stvarali najbolje moguće uslove za naše mame i našu decu. Ka Nišu gravitira skoro dva miliona ljudi i zato moramo da imamo zdravstvo koje će biti uz svakog pacijenta. A za zdravu i ponosnu Srbiju najvažnija su njena deca - poručio je doc. dr Milan Lazarević.

Mlade mame moraju da imaju najbolje moguće uslove, a njihove bebe siguran i dostojanstven početak života. Zato promene u zdravstvu ne smeju da čekaju sutra, one moraju da se dešavaju danas, tamo gde su pacijenti i njihove potrebe.

Dok se gradi budućnost novog niškog porodilišta, budućnost Srbije već danas stiže na svet. I zato je svaka bolja soba, svaka nova posteljina, svaka spavaćica i svaki korak ka boljim uslovima, korak ka jačoj Srbiji.