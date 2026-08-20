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Opšta bolnica u Čačku dobila je novu savremenu medicinsku opremu koja će unaprediti uslove za lečenje pacijenata i rad zdravstvenih radnika. U okviru nastavka opremanja zdravstvenih ustanova, Ministarstvo zdravlja obezbedilo je pet novih aparata za anesteziju i 30 bolničkih kreveta, ukupne vrednosti oko 35 miliona dinara.

Direktor Opšte bolnice Čačak, dr Dejan Dabić, istakao je da ova oprema predstavlja značajan korak u modernizaciji ustanove i da se ne radi o klasičnoj donaciji, već o nastavku kontinuiranog opremanja zdravstvenih ustanova koje sprovodi Ministarstvo zdravlja.

- Dobili smo pet novih aparata za anesteziju, što je izuzetno važno za našu bolnicu, jer su aparati sa kojima smo do sada radili dosta stariji. Ovo je značajan iskorak u unapređivanju zdravstvene zaštite stanovništva Moravičkog okruga - rekao je za RINU dr Dabić.

Opšta bolnica u Čačku Foto: RINA

Novih 30 kreveta biće postavljeno na Internom odeljenju, nakon završetka radova na uređenju prostorija.

- Vrednost ove opreme je oko 35 miliona dinara. To je nastavak kontinuiteta koji sprovodi Ministarstvo zdravlja u opremanju zdravstvenih ustanova, u skladu sa njihovim potrebama - ističe direktor.

Prema rečima dr Dabića, u čačanskoj bolnici trenutno nema lista čekanja za ključne dijagnostičke procedure i određene operativne zahvate.

- Liste čekanja kod nas ne postoje za ono što je krucijalno u dijagnostici, magnetnu rezonancu, skener, angiosalu, kao ni za operacije katarakte. Svakodnevno se trudimo da podignemo nivo rada i zdravstvene zaštite - zaključio je dr Dabić.

Najavljuje se i dalje unapređivanje rada, posebno u oblasti hirurgije, gde se proširuje spektar laparoskopskih operacija koje se izvode u čačanskoj bolnici.

Kurir.rs/RINA

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