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Zbog velikog požara koji je zahvatio preko 800 hektara u ataru Velesnice, Podvrške i Velike Kamenice proglašena ja vanredna situacija u tom delu opštine Kladovo.

Vatra se u utorak iz pravca Velesnice proširila prema Podvrškoj i Velikoj Kamenici, borbu protiv vatrene stihije otežavali su jaki udari vetra promenljivog pravca, a na tom području na gašenju i sprečavanju širenja vatre i dalje su angažovane vatrogasno-spasilačke ekipe iz iz Kladova, Bora, Donjeg Milanovca i Majdanpeka, mehanizacija i ljudstvo javnih preduzeća kao i meštani ugroženih sela, prenosi Tv Kladovo.

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Ilustracija Foto: MUP RS

Kako se navodi očekivanja su da će ovaj požarbiti lokalizovan i saniran do kraja dana, ukoliko ne bude drastične promene vremena u smislu jakog vetra, a građanima je upućen apel da budu odgovorni i da ne pale strnjiku, nisko rastinje i smeće na otvorenom.

U Rtkovu je u utorak, oko 23.40 likvidiran požar koji se proširio na 20 hektara od vage na izlazu iz sela prema mesnom fudbalskom igralištu, a u gašenju su učestvovala tri vozila vatrogasno-spasilačke jedinice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva sa sedam vatrogasaca.

Od početka avgusta na području opštine Kladovo evidentirana su 22 požara na otvorenom prostoru, nastali najvećim delom zbog nemara i nepažnje.

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