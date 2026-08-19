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Poznati brazilski influenser Tijago Fereira, koji već godinama živi u Srbiji i sa svojom porodicom stanuje u mirnom naselju Kajtasovo u opštini Bela Crkva, našao se direktno na udaru vatrene stihije.

Požar koji dramatično ako se proširio u Deliblatskoj peščari stigao je u neposrednu blizinu njegovog doma, pa su meštani u ranim jutarnjim časovima morali hitno da napuste svoje kuće.

Foto: MUP RS

Tijago je opisao kako je izgledao trenutak kada su ih nadležni probudili u tri ujutru, kakvo je stanje na terenu i kako su izbegli najgori scenario.

"Probudili nas u 3 ujutru zbog evakuacije"

- Čuli smo se sa komšinicom malopre. Situacija je od 18:00 juče stabilna. Požar se oko našeg naselja smirio. Došli su sinoć iz sektora za vanredne situacije sa kamionima i rezervoarima vode i dežuraju na našem putu sa vatrogascima - kaže Tijago za Telegraf.

Tijago je objasnio kakvu su dramu proživeli tokom noći i kako su uspeli da se sklone na sigurno.

- Juče su nas probudili u 3 ujutru radi evakuacije kad se požar približio... Krenuli smo za Beograd, pa za Novi Sad, gde smo sad. Požar je došao na kilometar od početka našeg dela šume, pa su vatrogasci uspeli da ga smire. Kuće su za sada sve sačuvane - kaže on.

Putevi su blokirani, a samo je jedna žena ostala u naselju.

- Put do tamo je strogo zatvoren. Ostala je samo jedna komšinica koja ima pse, ostali su svi otišli - rekao je Tijago.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

Borba sa vatrom

Deliblatska peščara se već danima se bori sa jednim od najtežih požara u poslednjih nekoliko godina. Visoke temperature, ekstremna suša i jak vetar drastično su otežali borbu sa vatrom, koja je brzo progutala hiljade hektara niskog rastinja i borove šume.

Prilazni putevi ka ovom području su pod potpunom blokadom policije, dok se na terenu bez pauze bore stotine vatrogasaca-spasilaca, Sektor za vanredne situacije, radnici JP "Vojvodinašume" i helikopterske jedinice MUP-a.

Kurir/Telegraf.rs