Društvo
Neka je večna uspomena na cerske junake! Ministarka Stamenkovski prisustvovala obeležavanju 112. godišnjice slavne bitke na Tekerišu
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas obeležavanju 112. godišnjice Cerske bitke na Tekerišu.
- Cerska bitka ostaje jedno od najsvetlijih svedočanstava hrabrosti, sloge i ljubavi prema otadžbini. Na Tekerišu smo se poklonili senima junaka koji su branili svoj dom, svoju Srbiju i svoju slobodu. "Vaša dela su besmrtna" – reči koje nisu samo uklesane u kamenu, već žive u našem pamćenju i našoj svesti - poručila je ona, i dodala:
- Neka je večna uspomena na cerske junake. Živeo Cer! Živela Srbija!
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