- Cerska bitka ostaje jedno od najsvetlijih svedočanstava hrabrosti, sloge i ljubavi prema otadžbini. Na Tekerišu smo se poklonili senima junaka koji su branili svoj dom, svoju Srbiju i svoju slobodu. "Vaša dela su besmrtna" – reči koje nisu samo uklesane u kamenu, već žive u našem pamćenju i našoj svesti - poručila je ona, i dodala: