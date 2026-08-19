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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas obeležavanju 112. godišnjice Cerske bitke na Tekerišu.

- Cerska bitka ostaje jedno od najsvetlijih svedočanstava hrabrosti, sloge i ljubavi prema otadžbini. Na Tekerišu smo se poklonili senima junaka koji su branili svoj dom, svoju Srbiju i svoju slobodu. "Vaša dela su besmrtna" – reči koje nisu samo uklesane u kamenu, već žive u našem pamćenju i našoj svesti - poručila je ona, i dodala:

- Neka je večna uspomena na cerske junake. Živeo Cer! Živela Srbija!

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