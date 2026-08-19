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Evropa se ovog leta nalazi na udaru neverovatnih vrućina i toplotnih talasa, uz katastrofalnu sušu, a reke skoro da su presušile.

Već preko milion hektara šuma izgorelo je širom našeg kontinenta.

Za ovakvu vremensku situaciju često je bila odgovorna toplotna kupola, odnosno polje vrlo visokog vazdušnog pritiska, koji je sprečavao prodor ciklona i vlažnih vazdušnih masa.

Temperature su neretko prelazile 40, dostizale čak i 45 stepeni, a Francuska i zemlje zapadne Evrope zabeležile su nikad vrelije leto.

Vrelina nije zaobišla ni Srbiju. Krajem juna na severu Vojvodine sa 41°C oboren je apsolutni rekord za celu godinu otkad se vrše merenja u Subotici i Kikindi, a u Beogradu je izmereno 39 stepeni, što je najviša ikada temperatura u junu.

Avgust prolazi u znaku žestokih toplotnih talasa, a narednih dana biće i do 42°C.

Foto: Shutterstock

U ovom času snažan ciklon sa severa Atlantika konačno će doneti ozbiljne padavine i osveženje severozapadnoj Evropi.

Ovaj ciklon narednih dana doneće obilne pljuskove i jake oluje sa grmljavinom i zapadnoj Evropi i oblasti Alpa.

Ovi sistemi neće zahvatiti Srbiju, jer će se premeštati preko Alpa ka centralnoj i istočnoj Evropi severnije od našeg područja, a na vreme u Srbiji ciklon će delovati u obliku snažnog jugozapadnog visinskog strujanja, uz dotok vreline sa severa Afrike i uz temperature lokalno i iznad 40 stepeni.

Dakle, u narednom periodu veoma obilni pljuskovi pogodiće i oblast Alpa i delove centralne Evrope, kao i gornji sliv Dunava od juga Nemačke do Austrije, što će se i više nego povoljno odraziti na Dunav i njegov sliv. Već do početka sledeće sedmice obilne padavine na ovom delu doneće porast Dunava u gornjem toku i za 100 cm, da bi se potom taj porast preneo na deo Dunava kroz Mađarsku, uz porast nivoa i za više od 60 cm. To je i dalje nedovoljno da vrati nivo Dunava na prosečne vrednosti, ali dovoljno da bar malo poboljša situaciju.

Dunav će i narednih dana na području Srbije beležiti pad, uz rekordno niske vrednosti vodostaja, da bi slika počela da se menja pred kraj meseca, kada bi usledio bar manji porast, ali trebaće i više meseci da se situacija vrati na potpuno normalno stanje.

Foto: Marko Karović

Nažalost, iako reke beleže nikad manji vodostaj, napomenute oluje u Alpima i na zapadu Evrope mogu doneti i bujične poplave na manjim tokovima, zbog nemogućnosti da veoma suvo zemljište prihvati veću količinu atmosferske vode.

Kada je reč o Srbiji, vrelo vreme potrajaće do utorka.

U utorak tokom večeri i noći ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Sredinom sledeće sedmice očekuje se znatno ugodnije vreme, pa će 26. avgust doneti pad temperature vazduha većini predela za 7 stepeni, ali se ne očekuju značajnije padavine, tako da će se nastaviti ozbiljan sušni period, uz deficit padavina, koji se odražava na veoma nizak vodostaj reka i jezera, ali i katastrofalnu situaciju sa šumskim požarima i požarima na otvorenom.

Foto: UVS Kragujevac

Ipak, iako se sredinom sledeće sedmice očekuje manje osveženje, do kraja avgusta nema na vidiku da će doći do značajnijeg zahlađenja sa obilnim padavinama, ali dobra vest je da se situacija poboljšava bar u severozapadnim, zapadnim i centralnim predelima kontinenta.