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Dan roda rečnih jedinica i Rečne flotile svečano je obeležen u Novom Sadu u spomen na dan, kada je pre 111 godina, 19. avgusta 1915. godine, u Savu kod beogradske Čukarice porinut prvi srpski ratni brod "Jadar", čime je otpočela bogata istorija srpske rečne ratne flotile.

U okviru obeležavanja praznika prezentovani su ključni rezultati u izgradnji sposobnosti Rečne flotile, upriličen je svečani defile plovnih objekata i uručene nagrade istaknutim pojedincima, kao i priznanja za najbolji vod i najbolju posadu iz sastava rečnih odreda i pontonirskih bataljona.

Obeležavanje Dana rečnih jedinica i Dana Rečne flotile  Foto: Vojska Srbije

U osvrtu na rezultate ostvarene u prethodnom periodu, istaknuto je da je Rečna flotila, zahvaljujući stručnom i posvećenom angažovanju njenih pripadnika, uspešno realizovala sve postavljene zadatke na unutrašnjim plovnim putevima i dala svoj doprinos jačanju sposobnosti Kopnene vojske i Vojske Srbije u celini.

Svečanosti u Novom Sadu su prisustvovali komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, predstavnici jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, organa lokalne samouprave i institucija sa kojima jedinica sarađuje, kao i brojni gosti.

Kurir.rs

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