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Kako Kurir saznaje, gori deo privatnih šuma cera i graba, kao i nisko rastinje i trava. Očekuje se da će procenjena opožarena površina uskoro biti povećana na oko 1.200 hektara.

Situacija je posebno bila teška juče, kada su vatrogasci-spasioci iz Kladova morali da intervenišu kako bi zaštitili objekte na obodu Velesnice i Velike Kamenice.

- Juče su vatrogasci-spasioci iz Kladova spasili nekoliko kuća na obodu sela Velesnica i na obodu sela Velika Kamenica. Sprečeno je i širenje požara ka solarnoj elektrani Solaris - kaže izvor Kurira.

Na sreću, u velikom požaru za sada nema povređenih niti poginulih.

Borba sa vatrenom stihijom nastavljena je i danas, a na terenu je angažovan veliki broj vatrogasaca-spasilaca i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Pored pripadnika VSB Bor, na terenu su i ekipe VSB Niš, VSB Zaječar, DVD Popovica, DVD Zlot i IVJ Đerdap.

Požar dodatno otežavaju vremenski uslovi, pre svega jaki udari vetra promenljivog pravca, zbog čega se vatra brzo širi i menja pravac.

Vanredna situacija zbog požara

Podsetimo, zbog velikog požara proglašena je vanredna situacija na delu teritorije opštine Kladovo.

Vatra se u utorak iz pravca Velesnice proširila prema Podvrškoj i Velikoj Kamenici, a osim vatrogasaca-spasilaca, u gašenju i sprečavanju širenja požara angažovani su mehanizacija i ljudstvo javnih preduzeća, kao i meštani ugroženih sela.

Nadležni očekuju da bi požar mogao da bude lokalizovan i saniran ukoliko ne dođe do nagle promene vremenskih uslova i novih jakih udara vetra.

Istovremeno, građanima je upućen apel da budu maksimalno odgovorni i da ne pale strnjiku, nisko rastinje i smeće na otvorenom.