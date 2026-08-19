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Na Graničnom prelazu Preševo, na ulazu u Srbiju, danas oko 16 časova zabeležen je izuzetno "slab" promet putničkih motornih vozila, a razlog za to jeste rigorozna akcija saobraćajne policije i graničnih organa Severne Makedonije.

Kako se saznaje, ostvaren je kontakt sa susednim graničnim organima koji su potvrdili da su u popodnevnim časovima započeli sa detaljnim procesuiranjem svih vozača koji su na teritoriji Severne Makedonije napravili prekršaj prekoračenja brzine.

Pripadnici granične policije Severne Makedonije na "starom" makedonskom prelazu na samom izlazu zaustavljaju vozila i vozačima ne dozvoljavaju ulazak u Srbiju dok u potpunosti ne izmire novčane kazne za brzu vožnju.

Mnogi vozači su, želeći da što pre stignu do Srbije i izbegnu zadržavanja, dodavali gas na auto-putu kroz Makedoniju, gde je maksimalna dozvoljena brzina 130 km/h, nesvesni da ih na samom izlazu čeka saobraćajna provera.

Za vozače koji prekorače brzinu na auto-putu kroz Severnu Makedoniju propisane su sledeće novčane kazne:

Prekoračenje do 30 km/h preko ograničenja: 20 evra

Prekoračenje od 30 do 50 km/h preko ograničenja: 50 evra

Prekoračenje od 50 do 70 km/h preko ograničenja: 300 evra, uz zabranu upravljanja vozilom od 3 do 12 meseci.

Posebno upozorenje važi za strane državljane, jer dok se novčana kazna u potpunosti ne izmiri, vozači ostaju bez vozila i ne mogu nastaviti put ka Srbiji.