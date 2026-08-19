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Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja.

AMSS je naveo i da automobili, na ulaz u Srbiju, na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom čekaju jedan sat, a na prelazu Špiljani sa Crnom Gorom 20 minuta.

Dodao je da ostalim ostalim graničnim prelazima prema nema dužih zadržavanja.

Kurir.rs/Beta

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