AMSS navodi da se saobraćaj odvija nesmetano, dok se na ulazu u Srbiju na Gradini čeka sat vremena, a na Špiljanima 20 minuta.
Društvo
Na Gradini se čeka sat vremena: Objavljeno stanje na granicama tokom večeri
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Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja.
AMSS je naveo i da automobili, na ulaz u Srbiju, na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom čekaju jedan sat, a na prelazu Špiljani sa Crnom Gorom 20 minuta.
Dodao je da ostalim ostalim graničnim prelazima prema nema dužih zadržavanja.
Kurir.rs/Beta
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