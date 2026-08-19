Požar na području opštine Kladovo lokalizovan je u 18.40 časova na površini od oko 1.300 hektara
Požar u Kladovu
LOKALIZOVAN POŽAR KOJI JE GUTAO SVE PRED SOBOM KOD KLADOVA! Oglasio se MUP: Izgorelo čak 1.300 hektara, vatrogasci ostaju tokom cele noći!
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Požar na teritoriji između sela Velika Kamenica, Podvrška i Velesnica, na području opštine Kladovo, lokalizovan večeras u 18.40 časova, na površini od oko 1.300 hektara, saošteno je iz MUP.
- Vetar je tokom dana neprestano menjao pravac i otežavao gašenje, ali sada je najvažnije da ne dozvolimo nijednom žarištu da ponovo pokrene vatru. Zato pripadnici Sektora za vanredne situacije ostaju na terenu dok požar ne bude potpuno likvidiran - rekao je Dačić, navodi se u saopštenju.
Tokom dana na delu teritorije opštine Kladovo bila je proglašena vanredna situacija, nakon što se požar usled snažnih udara vetra proširio na područje Velesnice, Podvrške i Velike Kamenice.
Kurir.rs
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