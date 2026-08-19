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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas na Tekerišu obeležavanju 112. godišnjice Cerske bitke.

- Vaša dela su besmrtna. Postoje i oni datumi kojima se mere karakteri i sudbine jednog naroda. 28. jula, nakon što je isteklo 48 sati koje je Austrougarska ponudila kao krajni rok, objavili su nam rat. Neprijatelj je imao zadatak da Srbiju zbriše sa lica zemlje, da je ispiše iz istorije za samo jedan dan - rekla je ministarka. 

Ona kaže da je austrougarska komanda, i pre nego što je krenula u napad, već proglasila pobedu.

- Ali onda se, draga braćo i sestre, dogodio Cer. Sa slavnog Tekeriša pronela se vest da neprijatelj nije baš tako nesalomiv i nepobediv uprkos činjenici što je daleko bio brojniji i spremniji. Srbija je izašla iz Balkanskih ratova sa iznemoglom i gladnom vojskom. Potrošene su naše zalihe u magacinima. Nismo stigli da se za nove bojeve pripremimo, sačekali su nas novi udesi i nova stradanja. Ali ovde na ovom mestu pokazali smo ono što kaže naša epika i naša etika, da boj ne bije svetlo oružje, već ga bije srce u junaka. Ovde je kuća svaka dala Ceru po jednog junaka, oca, sina, brata - istakla je ministarka.

Milica Đurđević Stamenkovski kaže da se ovde ginulo zato što su znali da je svetinja koju brane svetinja sa kojom se ne kocka i sa kojom se ne igra.

- Blago potomstvu što za njima žali, jer oni behu ponos svome rodu. Blago i njima što su slavno pali, za otadžbinu, kralja i slobodu. Živeo Cer, živeo Jadar! Živela Mačva i živela Srbija - rekla je ona na kraju obraćanja.

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