Lekari kažu da rezerve krvi u Bolničkoj banci krvi UKC Kragujevac još uvek nisu na minimumu

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Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije ponovo stiže poziv u pomoć. Zalihe krvi su na dvodnevnom nivou, nedostaju sve negativne krvne grupe, kao i A i O i pozitivna.

Blagoje zna kolika je blagodat dati krv. I zato je u Institutu za transfuziju krvi Srbije danas bio 40. put. Krv daje dva puta godišnje. Zna da tako pomaže i svom zdravlju, a i nepoznatim ljudima.

- Pošto sam vrlo retka krvna grupa, B negativna, kažu da većinom to ide za bebe, to mi je drago i čuti, i pomoći - kaže Blagoje.

Marko je u Institutu bio kao davalac trombocita, a redovno daje i krv. Kaže da se odazove kad god ga pozovu i da uvek daje duplu dozu trombocita.

- Tako da dođem kao džoker, dajem za dvoje. Ja dugo dajem, još od vojske, tako da mi je to da pomognem drugima, lekar sam po struci, i tu imam obavezu prema ljudima da pomognem koliko mogu - navodi Marko.

Danas, u Institutu za transfuziju još jedan lekar, i redovni davalac. I apel građanima da pomognu jer su transfuziologija i dobrovoljno davalaštvo temelj za normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Najdeficitarnije su A i nulte krvne grupe, kao i sve ostale krvne grupe sa negativnim Rh faktorom Foto: Shutterstock

Manjak svih negativnih krvnih grupa

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, zahvaljuje i medijima koji kontinuirano apeluju na dobrovoljno davalaštvo krvi.

- Želim da zahvalim Institutu i zdravstvenim radnicima koji tokom cele godine prikupljaju krv, kao naravno i dobrovoljnim davaocima krvi. Ovi letnji meseci su uvek meseci kada su smanjene rezerve krvi i to su A i O i sve negativne krvne grupe, i iskoristio bih priliku da apelujem na sve zdrave ljude koji ispunjavaju uslove da to i učine - ističe dr Đerlek.

Najviše davalaca sredom i četvrtkom

Iskustva Instituta pokazuju da najviše davalaca bude sredom i četvrtkom, verovatno zbog dva slobodna dana koje dobiju posle davanja, a najmanje je davalaca utorkom i petkom. U ovom trenutku zalihe krvi su dvodnevne, operativni program se za sada ne odlaže.

Dr Olivera Savić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije kaže da, kada govori o dvodnevnim rezervama, to podrazumeva plan operacija, ali i da uvek postoji nešto u rezervama.

- Njih ne diramo, one se zanavljaju, da budu sveže rezerve, koje su za neke ekscesne događaje, koji se dese, a nadamo se da neće. Prošle nedelje je Crveni krst Amerike objavio da imaju deficit kakav nisu imali u poslednjih 15 godina, što znači da generalno, ovo dugo toplo leto koje imamo ostavlja trag na svim našim aktivnostima, pa i u davanju krvi - navodi dr Savić.

Iako su pred nama opet tropski dani, u Institutu klima radi, a rade i oni – od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 14 časova.