Dodajte Kurir u vaš Google izbor

može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu

može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu

Slušaj vest

I dalje gori na Magliču i Stolovima

U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglič i na planini Stolovi. Vatrogasci, dobrovoljci i radnici "Srbijašuma" tokom noći su pravili preseke kako vatra iz Magliča ne bi sišla do Ibarske magistrale.

Na Stolovima je lokalizovan istočni krak, dok se južni spustio ka liticama. Stambeni objekti nisu ugroženi.

Posao otežavaju strm teren, gorenje u zemlji i jak vetar koji od noćas raspiruje žarišta.

Saobraćaj Ibarskom magistralom odvija se redovno, uprkos dimu.

U Deliblatskoj peščari je najteže. Zbog ugroženog lovišta, "Vojvodinašume" otvorile su kapije kako bi se životinje sklonile od vatre.

Ruski avion "iljušin" Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske Federacije (MČS), koji će od danas biti angažovan na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, sleteo je sinoć na Aerodrom "Konstantin Veliki“ u Nišu.

"Avion može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, što ga čini jednim od najmoćnijih operativnih aviona za gašenje požara, imajući u vidu da u okviru Mehanizma civilne zaštite EU ne postoje raspoloživi protivpožarni avioni ovog kapaciteta. Na velikim požarištima, poput Deliblatske peščare, njegova uloga je da u kratkom vremenu pokrije širok zahvaćeni prostor i omogući vatrogascima na zemlji da lakše stave vatru pod kontrolu", naveo je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Vetar komplikuje situaciju i na Stolovima kod Kraljeva. U okolini Kladova požar je juče lokalizovan.