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Saobraćaj u Srbiji biće danas pojačanog intenziteta, dok na granici ima zadržavanja za putnička vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama niti na graničnim prelazima za teretna vozila, dodao je AMSS.

Gužve na graničnim prelazima u Srbiji Foto: Printscreen/AMSS kamere

Na skoro svim graničnim prelazima, kolone su jutros duge jer su turisti započeli povratak kući, a gastarbajteri povratak u zapadne zemlje  uoči polaska u školu i ponovnog polaska na posao.

Kurir.rs

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