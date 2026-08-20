Zadržavanja nema na naplatnim stanicama niti na graničnim prelazima za teretna vozila, dodao je AMSS.
Društvo
KOLONAMA NA GRANICI NE VIDI SE KRAJ: Turisti i gastarbajteri masovno se vraćaju uoči polaska u školu i povratka na posao (FOTO)
Slušaj vest
Saobraćaj u Srbiji biće danas pojačanog intenziteta, dok na granici ima zadržavanja za putnička vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Zadržavanja nema na naplatnim stanicama niti na graničnim prelazima za teretna vozila, dodao je AMSS.
Gužve na graničnim prelazima u Srbiji Foto: Printscreen/AMSS kamere
Vidi galeriju
Na skoro svim graničnim prelazima, kolone su jutros duge jer su turisti započeli povratak kući, a gastarbajteri povratak u zapadne zemlje uoči polaska u školu i ponovnog polaska na posao.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši