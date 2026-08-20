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Duge peščane plaže, hlad borova i plavetnilo Mediterana deo su pejzaža po kojem je Belekpoznat na Turskoj rivijeri. Ovo letovalište u Antalijskoj regiji poznato je po velikim hotelskim kompleksima okruženim prirodom, ali i kao jedan od vodećih golf centara Turske, sa terenima koji privlače ljubitelje ovog sporta iz različitih delova sveta.

Ipak, Belek nije rezervisan samo za golfere. Porodice ga biraju zbog dugih peščanih plaža i resorta u kojima su bazeni, akva-parkovi, dečji klubovi, restorani i sportski sadržaji objedinjeni na jednom mestu. Upravo taj spoj zelenila, mora i sadržajnog hotelskog odmora predstavlja jedan od glavnih aduta ove destinacije.

Foto: Promo

Među borovima, na sopstvenoj peščanoj plaži, nalazi se Pine Beach Belek 5★ , prostran resort čiji naziv odlično opisuje ambijent koji ga okružuje. Na površini od čak 118.000 m², zelenilo borove šume prirodno se prepliće sa hotelskim vrtovima, bazenima i prostorima za odmor, stvarajući prijatan ambijent za duge letnje dane.

Hotel je izgrađen 2001. godine, a poslednji put renoviran 2025. godine. Kompleks čine glavna zgrada, glavna zgrada u Club delu i 13 manjih blokova, a gostima su na raspolaganju 743 smeštajne jedinice različitih kategorija. Nalazi se oko tri kilometra od centra Beleka, približno 33 kilometra od aerodroma i oko 45 kilometara od centra Antalije.

Foto: Promo

Jedan od njegovih glavnih aduta je sopstvena peščana plaža, na kojoj su ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri uključeni u cenu boravka. Tako dan može da počne šetnjom kroz zelenilo i hlad borova, nastavi se kupanjem u Mediteranu, a završi uz jedan od brojnih hotelskih bazena.

Pine Beach Belek posebno se izdvaja sadržajima namenjenim porodicama. Umesto jednog klasičnog mini-kluba, program je prilagođen različitim uzrastima. Pino Mini Club namenjen je deci od četiri do sedam godina, Pinny Maxi Club uzrastu od osam do dvanaest, dok je Tinny Teenage Club osmišljen za tinejdžere od 13 do 17 godina. Tu su i mini-disko, igraonica, mini-bioskop, igralište, dečji bazeni i poseban dečji meni u glavnom restoranu.

Foto: Promo

Pažnja je posvećena i porodicama koje putuju sa bebama. Hotelski koncept uključuje mogućnost korišćenja kolica uz depozit, kadice za kupanje, noše i kolevke. Upravo ovakvi praktični detalji mogu roditeljima znatno da olakšaju putovanje sa najmlađim članovima porodice.

Jedno od omiljenih mesta mlađih gostiju svakako je renovirani akva-park sa osam tobogana, osmišljen da ponudi još više zabave tokom dana. U njegovom okviru nalazi se i Aqua Street Food, pa se dan ispunjen spuštanjem niz tobogane može nastaviti uz užinu bez odlaska u drugi deo velikog kompleksa.

Foto: Promo

Vodeni sadržaji tu se ne završavaju. Resort ima tri otvorena bazena u Club i Resort delu, tri dečja i tri zatvorena bazena, od kojih se dva nalaze u okviru Helen Spa centra i koriste uz doplatu. Tu je i otvoreni bazen sa morskom vodom koji se greje u određenim periodima godine.

Smeštajne jedinice raspoređene su između glavne zgrade i Club dela i prilagođene su kako parovima, tako i porodicama. Standardne sobe imaju balkon, klima-uređaj, SAT TV, sef, Wi-Fi internet, set za pripremu kafe i čaja i mini-bar koji se svakodnevno dopunjuje vodom i sokovima. Gostima kojima je potrebno više prostora namenjene su Club Family i Main Building Family sobe sa odvojenim prostorijama.

Foto: Promo

Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge. Doručak, kasni doručak, ručak i večera služe se po principu samoposluživanja, dok su tokom dana dostupne užine na plaži i pored bazena, sladoled i poslastičarnice. Ponudu upotpunjuju dva glavna restorana, tri à la carte restorana – turski, riblji i mediteranski – tri snack restorana, devet barova, dve poslastičarnice i dečji bife.

I dok će jedni najveći deo odmora provesti između plaže i bazena, Pine Beach Belek ostavlja mnogo mogućnosti i za aktivnije dane. Fitnes, dva teniska terena, joga, aerobik, badminton, mini-fudbal, odbojka na plaži, streljaštvo, vaterpolo i nemotorizovani sportovi na vodi samo su deo ponude, dok animacioni programi dodatno upotpunjuju vreme provedeno u resortu.

Za trenutke kada je jedini plan da se uspori, gostima su na raspolaganju sauna i tursko kupatilo. Dodatni spa i wellness sadržaji, sauna, masaže, tretmani i terapije dostupni su uz doplatu u okviru Helen Spa centra.

Foto: Promo

Pine Beach Belek 5★ odličan je izbor za porodice koje žele da odmor provedu u velikom resortu u kojem svaki deo dana može biti ispunjen drugačijim sadržajem. 118.000 m² zelenila i borova, sopstvena peščana plaža, renovirani akva-park sa osam tobogana, klubovi prilagođeni različitim uzrastima i Ultra All Inclusive usluga stvaraju ambijent u kojem deca dobijaju svoj svet zabave, a odrasli dovoljno prostora za pravi odmor.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

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