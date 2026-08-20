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Samo za sedam dana, početkom avgusta, u Srbiji je registrovano oko 900 požara na otvorenom. U najtežim danima bilo ih je više od stotinu dnevno. Najugroženija područja, gde vatra ne prestaje da gori već više od tri nedelje, jesu Deliblatska peščara i Stolovi.

U gašenju, uz vatrogasce, šumare i dobrovoljce, učestvuju i pripadnici Vojske Srbije, među njima i posade helikopterskih jedinica. Jedna je angažovana u Deliblatskoj peščari, a druga na Stolovima kod Kraljeva.

Kapetan prve klase Radovan Žunić, pilot 890. mešovite helikopterske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade, angažovan na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, kaže za RTS da se Vojska Srbije u akciju uključuje na poziv Ministarstva unutrašnjih poslova i da od trenutka poziva do dolaska na požar može da prođe sat do sat i po.

- Oni pozivaju Ministarstvo odbrane, odnosno Vojsku Srbije i mi sa raspoloživim kapacitetima se uključujemo u požar - rekao je Žunić.

Kapetan prve klase Radovan Žunić Foto: Printscreen/RTS

Na Deliblatskoj peščari bili su angažovani helikopteri Mi-17, koji su se pridružili letelicama MUP-a i zajedno sa njima pomagali ekipama na zemlji u lokalizaciji požara.

Od trenutka poziva do dolaska na mesto požara, u uslovima u kojima je to moguće, potrebno je oko sat do sat i po.

- Za Srbiju, u momentu poziva do momenta dolaska na požar u roku od sat, sat i po vremena već možemo da budemo na licu mesta - naveo je Žunić.

Helikopter se spušta i na 50 metara iznad požara

Potporučnik Nemanja Milićević, pilot 119. mešovite helikopterske eskadrile 98. vazduhoplovne brigade, koji je učestvovao u gašenju požara na Stolovima kod Kraljeva, kaže za RTS da su zbog nepristupačnog i ispresecanog terena, kao i vetra, uslovi za gašenje bili posebno teški. Objasnio je da je za efikasno izbacivanje vode iz vedra potrebno leteti na relativno maloj visini.

- Da bi bacanje vode iz vedra generalno bilo efikasno, odnosno da bi ostavilo neki značajan efekat na lokalizaciju požara, ono mora da bude na visini do pedeset metara, recimo, iznad požara - rekao je Milićević.

Potporučnik Nemanja Milićević Foto: Printscreen/RTS

Stolovi su, kako je naveo, bili posebno zahtevni zbog nepristupačnog i ispresecanog terena, a dodatnu teškoću predstavljao je vetar.

Dim je, takođe, veliki problem za pilote - Dim, nekada zahvati takoreći celo nebo. Dakle, apsolutno smanjuje vidljivost na nulu - objasnio je Milićević. Ipak, piloti nastoje da izbegnu najgušći dim i da zadrže uslove za bezbedno upravljanje letelicom.

Vedro Vojske Srbije nosi do tri i po tone vode

Helikopteri Mi-17 Vojske Srbije opremljeni su vedrima kapaciteta pet tona, ali je njihova upotreba ograničena na 70 odsto kapaciteta, pa u jednom zahvatu mogu da ponesu oko tri i po tone vode.

Na Deliblatskoj peščari voda je uzimana iz Dunava, ali i iz jezera kod sela Deliblato.

1/11 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: MUP Srbije, Serbian Ministry of Interior/Serbian Ministry of Interior, Darko Vojinovic/AP

Radovan Žunić kaže da jedan ciklus, od zahvatanja vode do ponovnog dolaska do žarišta, u zavisnosti od udaljenosti, traje između osam i deset minuta.

- Što je dalje, vreme je veće i efikasnost je samim tim manja - naglasio je Žunić.

Za Deliblatsku peščaru konfiguracija terena bila je olakšavajuća okolnost u odnosu na Stolove, ali su snažni i česti vetrovi u južnom Banatu predstavljali dodatni izazov.

Da li se voda izbacuje tačkasto ili linijski?

Način izbacivanja vode zavisi od vrste požara, terena, vetra i cilja koji piloti žele da postignu.

Kod niskog rastinja i trave voda se koristi tako da se napravi prepreka širenju vatre, dok se kod visokog drveća, kada je požar lokalizovan na manjoj površini, voda može izbacivati direktno na plamen.

1/9 Vidi galeriju Gašenje požara u Deliblatskoj peščari Foto: RTS Printscreen

Milićević objašnjava da i brzina leta utiče na način na koji će voda biti raspoređena.

- U suštini, pražnjenje vedra traje četiri do pet sekundi. Ako letimo većom brzinom, veći će biti niz i ako treba da zaustavimo požar, mi ćemo leteti linijski. Ako treba da pogodimo tačku, smanjićemo brzinu - rekao je.

Preciznost zavisi od više faktora – umeća pilota, rada posade, vetra i koordinacije sa ekipama na zemlji.

- Ono što mi se trudimo u obuci da uvežbamo te postupke, međutim, nije uvek lako, pogotovo iznad požara - kaže Milićević.

Poseban problem je što se realna situacija ne može u potpunosti simulirati tokom obuke.

- Ne možete uvežbavati iznad požara. Mi u mirnodopskim uslovima, odnosno kada je normalna situacija, uvežbavamo neke mete gde nema požara, nema dima. Kada je situacija takva kakva jeste, kada smo u stvarnoj akciji, raste adrenalin i pogoditi stvarnu tačku prilično je teško - naveo je pilot.

Foto: Ministarstvo odbrane

U posadi dva pilota i letač-mehaničari

U gašenju požara u helikopteru su, kako je objasnio Milićević, uglavnom tri člana stalne posade – dva pilota i letač-mehaničar. Pored njih, tu je i letač-mehaničar zadužen za upravljanje vedrom.

On se nalazi u teretnoj kabini, u čijem je centralnom delu otvor kroz koji prolazi sistem veza za koji je pričvršćeno vedro.

- Oni uglavnom leže pored otvora u pravcu leta i pomažu nam da što bolje uhvatimo povoljan pravac za izbacivanje vode - objasnio je Milićević.

U kabini i do 50 stepeni Temperature u kabini tokom pripreme za gašenje požara mogu da budu izuzetno visoke. Milićević kaže da temperature u helikopteru neretko dosežu skoro 50 stepeni i da tokom samog požara posada nema vremena da razmišlja o temperaturi. - Tad je koncentracija maksimalna na, na gađenje, odnosno na upravljanju helikoptera, na maksimalnoj bezbednosti koju možemo sebi da pružimo i na, da kažem, da pogodimo pravi cilj - rekao je on.

Na Stolovima su posade bile angažovane oko 12 sati dnevno. Radile su dve posade koje su se smenjivale, a u vreme angažovanja uračunava se i punjenje gorivom po potrebi.

Na pitanje kako se čovek oseća kada se posle takvog dana vrati, Milićević je kratko odgovorio: "Lepo spavam"

Narednog dana, međutim, sve počinje iznova.