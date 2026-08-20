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Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević uručila je danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije još 53 rešenja za subvencije za kupovinuprve nekretnine po osnovu rođenja deteta, u ukupnoj vrednosti većoj od 900.000 evra.

"Najbolje mere su one za koje posle nekoliko godina više ne moramo da objašnjavamo zašto postoje - njihovu vrednost pokažu ljudi koji su ih iskoristili. Iza ove mere danas stoji više od 1.700 porodičnih priča iz svih krajeva Srbije, a danas ispisujemo još 53", rekla je Žarić Kovačević.

Ministarka je naglasila da se sednice Komisije i dodele rešenja održavaju redovno i tokom letnjih meseci, jer je za porodice važno da postupak ima kontinuitet i da na podršku države mogu da računaju bez nepotrebnog čekanja.

Foto: Ilija Ilić

"Porodica koja podnese zahtev ne treba da razmišlja kada Komisija zaseda, da li je vreme godišnjih odmora ili koliko će dugo čekati. Na nama je da sistem radi, da postupak bude efikasan i da podrška stigne do onih kojima je namenjena", poručila je ministarka.

Samo tokom aktuelnog mandata odobrena su 774 rešenja, u vrednosti od skoro 13 miliona evra, dok je od početka primene mere više od 1.700 majki dobilo subvenciju za kupovinu prve nekretnine. Država je za ovu namenu do sada izdvojila oko 29 miliona evra.

Žarić Kovačević je istakla da će Ministarstvo nastaviti da radi na efikasnosti postupka, ali i na boljem informisanju o uslovima i potrebnoj dokumentaciji, kako bi svaka majka koja ispunjava propisane uslove mogla da ostvari pravo na subvenciju.

"Rezultat ove mere ne merimo samo iznosom koji je izdvojen. Mnogo je važnije to što danas više od 1.700 porodica ima svoj prvi dom. Zato ćemo ovu meru nastaviti da sprovodimo odgovorno i u kontinuitetu", naglasila je Žarić Kovačević.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Govoreći o drugim merama podrške porodicama, ministarka je podsetila da se ovog meseca navršava godinu dana od osnivanja Alimentacionog fonda, koji je uveo novi mehanizam zaštite dece u slučajevima kada roditelj koji je dužan da plaća izdržavanje svoju obavezu ne izvršava.

Ona je dodala da je povećanjem cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak ovom podrškom obuhvaćeno 10.000 dece više nego ranije, da je u završnoj fazi izrada nove Strategije demografskog razvoja Srbije, kao i da je pokrenut Radoslav, čet-bot Ministarstva, putem kojeg roditelji mogu brže i jednostavnije da dođu do informacija o pravima, uslovima i procedurama.