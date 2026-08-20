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Prema prvim informacijama sa terena, gori nisko rastinje, a vatra je zahvatila veliku površinu.

U gašenju trenutno učestvuju vatrogasci sa šest vozila. Borba sa vatrom je u toku, dok detaljnije informacije o razmerama požara još nisu poznate.

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Foto: Kurir.rs/D.Š.

Za sada nema potvrđenih podataka o uzroku požara, materijalnoj šteti, kao ni o tome da li su ugroženi ljudi, kuće ili drugi objekti.

Nadležne ekipe nalaze se na terenu, a više informacija očekuje se tokom dana.

Kurir.rs

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