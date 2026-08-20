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Veliki požar izbio je danas u ataru Grgurevaca kod Sremske Mitrovice, na lokalitetu koji meštani nazivaju Đurđevac/Kamen. Deo vatre koja je zahvatila nisko rastinje je ugašen, ali borba vatrogasaca sa požarom i dalje traje.

Prema informacijama sa terena, vatrogasci gase nisko rastinje kako bi omogućili pristup šumskom delu Fruške gore, gde takođe ima požara. Intervencija se nastavlja na više tačaka, dok se ekipe bore da spreče dalje širenje vatre.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Fotografije sa lica mesta pokazuju gust dim koji se podiže sa više lokacija duž širokog pojasa prema šumi. Istovremeno, nekoliko vatrogasnih vozila raspoređeno je i u samim Grgurevcima.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Za sada nema zvaničnih podataka o ukupnoj površini koju je zahvatila vatra, kao ni o uzroku požara. Takođe nema potvrđenih informacija da su ugroženi ljudi ili objekti.

Vatrogasne ekipe ostaju na terenu, a gašenje požara je u toku.