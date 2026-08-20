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Stanovnici Trujinog naselja kod Bele Crkve evakuisani su iz preventivnih razloga zbog požara u Deliblatskoj peščari, potvrđeno je u opštinskoj upravi Bele Crkve, prenosi RTS.

Prethodno je, zbog širenja požara na teritoriji Deliblatske peščare, prekinuta isporuka prirodnog gasa potrošačima koji se gasom snabdevaju sa Glavne merne regulacione stanice Bela Crkva.

Podsetimo, Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije opštine Bela Crkva - Trujino naselje, Kajtasovo i Grebenac, zbog izbijanja velikog požara u delu Deliblatske peščare koji pripada opštini Bela Crkva i koji ugrožava bezbednost ljudi, imovine i životne sredine.

Nalaže se sprovođenje svih neophodnih mera zaštite u skladu sa naredbama nadležnih organa, objavljeno je na sajtu opštine.

Požar u Deliblatskoj peščari se rasplamsao u sredu 5. avgusta i od tada je zahvatio više od 3.500 hektara.