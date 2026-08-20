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Vrelina se nastavlja u Srbiji, a trenutnatemperatura u Ćupriji i u Banatskom Karlovcu iznosi 40 stepeni.

U Beogradu je 38 stepeni, a vrelo je i u planinskim predelima, pa Sjenica i Zlatibor mere 31°C.

Na Kopaoniku je trenutna temperatura 24°C.

Naše područje i danas je najtoplije u Evropi.

Sutra još vrelije, maksimalna temperatura i do 42°C.

Vrelina je praćena pojačanim i vrlo suvim jugozapadnim vetrom.

Nažalost, do kraja avgusta nema na vidiku da će Srbiju pogoditi ozbiljnije zahlađenje sa obilnijim padavinama.

Reke će i dalje imati veoma nizak vodostaj, a opasnost od požara biće ekstremno visoka, pa još jednom apelujemo da se ne pali vatra na otvorenom.

Vrednosti UV zraćenja su veoma visoke, pa se do 16 časova ne treba izlagati suncu duže od 15 minuta bez adekvatne zaštite.

Na put treba kretati u ranim jutarnjim časovima, kako bi se izbegle veoma visoke temperature i redovno treba praviti pauze.

Zbog aktuelnih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.